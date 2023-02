Të ardhurat e Rusisë nga nafta bien ndërsa lufta e naftës në BE hyn në raundin e dytë

Lufta energjetike e BE-së me Rusinë ka hyrë në një fazë të re – dhe ka shenja që Kremlini ka filluar të ndjejë dhimbjen.









Që nga e diela, është e paligjshme importimi i produkteve të naftës – ato të rafinuara nga nafta bruto, si nafta, benzina – nga Rusia në BE. Kjo vjen pas ndalimit të dhjetorit të BE-së për naftën bruto ruse në det.

Të dyja masat janë gjithashtu të lidhura me kufijtë e çmimeve të vendosura nga klubi G7 i demokracive të pasura që synojnë të ulin çmimin që Rusia merr për naftën dhe produktet e saj të rafinuara pa ndërprerë tregjet globale të energjisë.

Këto veprime duket se e kanë kafshuar buxhetin e Kremlinit në një mënyrë që gjobat e tjera ekonomike të vendosura si hakmarrje për pushtimin rus të Ukrainës nuk e kanë bërë.

Të ardhurat nga taksat e Kremlinit nga nafta dhe gazi në janar ishin ndër shumat e tij më të ulëta mujore që nga thellësia e COVID në 2020, sipas Janis Kluge, bashkëpunëtor i lartë në Institutin Gjerman për Çështjet Ndërkombëtare dhe të Sigurisë.

Kluge vuri në dukje se ndërsa buxheti i Rusisë për vitin 2023 parashikon 9 trilion rubla (120 miliardë euro) të ardhura nga karburantet fosile, në janar ajo fitoi vetëm 425 miliardë rubla nga taksat e naftës dhe gazit, rreth gjysma krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.

Janë vetëm shifrat e një muaji dhe të ardhurat luhaten, por Kluge e quajti atë “një fillim i keq”.

Shitjet e gazit të Rusisë në Evropë kanë rënë gjithashtu – pjesërisht si rezultat i shantazhit të energjisë së vetë Moskës – me pjesën e saj të importeve që ka rënë nga rreth 40 për qind gjatë vitit 2021 në 13 për qind për nëntor 2022, sipas shifrës së fundit mujore të konfirmuar të Komisionit Evropian.

Por është nafta që ka më shumë rëndësi për arkën e Kremlinit.

Të premten, vendet e BE-së arritën një marrëveshje për dy kufij çmimesh, të cilat do të hyjnë në fuqi më vonë këtë vit pas një periudhe tranzicioni 55-ditore. Një kapak prej 100 dollarësh do të zbatohet për produktet “premium” të naftës, duke përfshirë naftën, benzinën dhe vajgurin. Një kapak prej 45 dollarësh do të zbatohet për produktet me “zbritje”, të tilla si nafta, nafta dhe vaji për ngrohje.

Ndalimi i BE-së dhe kufijtë e çmimeve të G7 kanë për qëllim të funksionojnë së bashku. Ndërsa BE-ja ndalon naftën ruse, duke ndërprerë një treg jetik, kufizimet e çmimeve sigurojnë që firmat e sigurimeve dhe transportit me bazë në BE dhe vendet e tjera të G7 nuk janë plotësisht të bllokuara nga lehtësimi i tregtisë globale të naftës ruse. Ata ende munden, por duhet të jetë nën kufijtë e çmimeve. Në këtë mënyrë – kështu shkon teoria – të ardhurat e Rusisë nga karburantet fosile do të goditen pa prishur tregun global të naftës në një mënyrë që mund të rrezikojë furnizimin dhe të rrisë çmimin për të gjithë.

Shtrydhja e Kremlinit

Deri më tani, liderët e BE-së mendojnë se po funksionon.

Blerësit në Kinë dhe Indi dhe vende të tjera po grumbullojnë më shumë naftë ruse, duke kompensuar tregtinë e humbur me Evropën. Por duke e ditur se Rusia ka pak tregje alternative, blerësit kanë qenë në gjendje të ulin çmimin. “Zbritjet që Rusia duhet të japë, që partnerët e saj mund të kërkojnë, janë të forta dhe janë këtu për të qëndruar”, tha një zyrtar i lartë i Komisionit Evropian. Nafta e papërpunuar ruse Urals po tregtohet me rreth 50 dollarë për fuçi, rreth 30 dollarë nën çmimin bazë të naftës së papërpunuar Brent.

“Unë mendoj se në përgjithësi BE dhe G7 mund të jenë mjaft të kënaqur me mënyrën se si gjërat kanë shpalosur në lidhje me embargon e naftës dhe kufirin e çmimeve deri tani”, tha Kluge. “Nuk ka pasur turbulenca në tregjet globale të naftës dhe në të njëjtën kohë, të ardhurat e Rusisë kanë rënë ndjeshëm. Arsyeja kryesore këtu është se çmimi që Rusia merr për naftën e saj të papërpunuar është ulur”.

Pyetja është nëse BE-ja mund të vazhdojë presionin ekonomik ndaj Rusisë pa e dëmtuar veten në këtë proces.

Deri më tani, të paktën për sa i përket naftës, ajo ka qenë e thjeshtë. Tregjet e naftës janë dëshmuar jashtëzakonisht fleksibël që nga ndalimi i naftës së papërpunuar nga BE në dhjetor, me flukset e eksporteve që thjesht po zhvendosen: Azia tani merr më shumë naftë ruse – shpesh me zbritje – ndërsa prodhues të tjerë në Lindjen e Mesme dhe SHBA ndërhyjnë për të furnizuar Evropën.

Deri më tani, duket e mundshme që një “riorganizim” i ngjashëm i tregtisë globale do të ndodhë me produktet e naftës si nafta, tha Claudio Galimberti, nënkryetar i lartë i analizës në Rystad Energy.

Natyra e sanksioneve të produkteve të naftës do të thotë se nuk ka asgjë për të ndaluar naftën bruto ruse të eksportohet në një vend të tretë, të rafinohet dhe më pas të rieksportohet në BE, që do të thotë se India dhe vendet e tjera po bëhen furnizues më të rëndësishëm të produkteve të naftës në Perëndim.

Kina dhe India, si dhe të tjerët në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, gjithashtu duket se do të blejnë produkte të naftës ruse që nuk po shkojnë më drejt në Evropë, duke liruar kapacitetin e tyre të rafinimit për të prodhuar akoma më shumë produkte që mund të shesin në Evropë dhe gjetkë.

“Ka një riorganizim të produktit në të njëjtën mënyrë që ishte një riorganizim i naftës së papërpunuar”, tha Galimberti.

Megjithatë, mund të ketë ende probleme. “Evropa nuk do të importojë naftë ruse, kështu që duhet të vijë nga diku tjetër”, tha Galimberti, duke treguar dy rafineritë kryesore në Lindjen e Mesme – Al-Zour të Kuvajtit dhe Jazan të Arabisë Saudite – mbi të cilat furnizimi evropian tani do të jetë gjithnjë e më i madh. i varur.

“Nëse do të kishit një goditje në një nga këto rafineri, mund të shihni një përgjigje çmimi në Evropë,” tha Galimberti. Por tani për tani, pas një tepricë importesh përpara ndalimit të së dielës, “inventarët e distilimeve janë plot,” shtoi ai.

“Evropa është në gjendje të mirë”.