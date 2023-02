Tërmeti në Turqi! Lëvizja e pllakave tektonike, pse rajoni është rrafshuar

Për të dhënat sizmike të Turqisë, tërmeti vdekjeprurës me magnitudë 7.8 që ndodhi në orët e para të 6 shkurtit 2023, me qendër në rajonin Gaziantep të Anadollit juglindor (kufiri Turqi-Siri), është regjistruar si më shkatërruesi në 84 vitet e fundit. Dhe ndërsa toka ende tronditet nga lëkundjet, madje të të njëjtës magnitudë si tërmeti i parë dhe krahas përpjekjeve të furishme për të shpëtuar të bllokuarit, numri i të vdekurve po rritet vazhdimisht.









Parashikimet më ogurzezë të ekspertëve për numrin real të viktimave, fatalisht, ndikohen nga ai i shkaktuar nga tërmeti i vitit 1939. Më pas, pas një goditjeje prej 7,8 Rihter me qendër Erzincan, edhe në Anadoll por më në veri se ai i fundit, tërmeti kishte lënë pas rreth 33.000 të vdekur.

Për tërmetin më të ri, të 6 shkurtit 2023, Steven Hicks, studiues në fushën e Sizmologjisë Kompjuterike me qendër në Kolegjin e Londrës, thekson se “bazuar në shpërndarjen e tërmeteve me magnitudë 7 e lart, që nga koha kur ata filluan për t’u përdorur nga shkencëtarët sizmografë (dmth që nga viti 1900), tërmeti i sotëm me magnitudë 7.8 ballë është larg nga më i forti i regjistruar ndonjëherë në këtë njësi gjeografike. Shumica e tërmeteve të mëdha kanë ndodhur përgjatë thyerjes së Anadollit të Veriut në Turqinë veriore”.

Stephen Hicks gjithashtu vëren se “vetëm duke parë imazhet e para të shkatërrimit të shkaktuar nga tërmeti me magnitudë 7.8, është e qartë se ndikimi i ngjarjes do të jetë i madh dhe do të jetë një pikë referimi historike. Ky është një nga tërmetet më të fortë në tokë me zhvendosje horizontale që ka ndodhur ndonjëherë drejtpërdrejt në një zonë të populluar dhe në periudhën për të cilën kemi mjetet e regjistrimit dhe vlerësimit. Dhe, pikërisht pjesa e Turqisë pranë kufirit sirian, është e populluar dendur”.

Hicks klasifikohet si “zhvendosje horizontale” tërmeti i fundit me magnitudë 7.8 ballë në Gaziantep. E thjeshtuar tepër, kjo do të thotë se ky tërmet i veçantë ka një dinamikë komplekse, pasi ndodhin si përplasja ashtu edhe rrëshqitja e fërkimit midis formacioneve gjeologjike kolosale. Gjatësia e thyerjes që krijohet varet nga sa i fortë është tërmeti. Megjithatë, tërmetet me zhvendosje horizontale janë zakonisht jashtëzakonisht shkatërruese, duke e copëtuar tokën në çarje që mund të shtrihen edhe qindra kilometra. Tërmetet e kësaj tipologjie janë të shpeshta në Anadoll, por edhe në Kaliforni të SHBA.

Për shembull, çarja sipërfaqësore e krijuar nga tërmeti i vitit 1939 në Anadollin verior hapi tokën në humnerë deri në 3.7 metra të thella, duke shkaktuar dëme të mëdha përgjatë një gjatësi prej 360 km.

Jo rastësisht, me 33,000 të vdekur dhe 100,000 të plagosur, tërmeti në fjalë është renditur si incidenti më i rëndë i vdekjeve masive nga shkaqe natyrore në të gjithë historinë e Turqisë.

Shumica e ngjarjeve sizmike me intensitet shumë të lartë në Turqi i atribuohen fajit famëkeq të Anadollit të Veriut. Gjë që rikthehet në lajm me frekuencë të shtuar vitet e fundit, teksa sizmologët vëzhgojnë një tendencë të lëvizjes së tërmeteve me intensitet të lartë, me drejtim nga lindja në perëndim, pra nga thellësitë e Turqisë në Stamboll.

Sidoqoftë, siç vë në dukje Stephen Hicks i UCL “tërmeti 7.8 ballë i 6/2/2023 duket të jetë më i lidhur me fajin e Anadollit Lindor, i cili nga ana tjetër ndikohet nga zhvendosjet e pllakave tektonike të Arabisë dhe Anadollit”.

Pyetjes nëse dhe në çfarë mase Greqia duhet të vihet në gatishmëri, e shqetësuar për një ngjarje të mundshme sizmike pas asaj që ndodhi në Turqi në orët e para të së hënës, 6 shkurt, nuk mund t’i përgjigjet askush. Aktualisht, megjithatë, shkencëtarët grekë nuk shprehin shqetësim serioz për një tërmet të afërt. Edhe pse në hartë – dhe duke pasur parasysh historinë e kohëve të fundit, të rëndë të Kretës, Samos, Kos, etj. – Harku i Qipros duket shumë afër zonës së rrezikut.

Por e vërteta është se, edhe nëse vendi nuk është një “satelit sizmik” i Turqisë, zona greke është pikërisht në kufirin midis pllakës tektonike veriore euroaziatike dhe asaj afrikane. Këto pllaka janë në një ekuilibër delikat, dinamik, ndërsa në të njëjtën kohë Greqia preket nga formacione më të vogla gjeologjike (“pllaka” më të vogla), të cilat ngjeshen, përplasen dhe rrëshqasin me njëra-tjetrën. Ndonjëherë ato çahen ose ndahen në pjesë më të vogla, thyhen dhe riorganizohen në një gjendje të re ekuilibri, i cili gjithashtu do të jetë i përkohshëm dhe do të përmbyset nga ngjarje të reja tektonike.

Pavarësisht nëse ndodhin në disa vite, dekada apo mijëvjeçarë, tërmetet do të ekzistojnë për aq kohë sa ka lëvizje brenda Tokës. Në tetor të vitit 2020, për shembull, Greqia u trondit nga tërmeti në Samos, sepse disa dhjetëra kilometra nën tokë, nënpllaka gjeologjike e Egjeut ka “kalëruar” pllakën e Afrikës, duke e shtyrë atë drejt thellësive të mantelit të Tokës. Vlerësohet se shkëmbi themelor gjeologjik i Detit Egje është duke hipur mbi pllakën afrikane me një shpejtësi prej rreth 3.5 centimetra në vit.

Energjia e paimagjinueshme e prodhuar nga zhvendosjet e këtyre formacioneve gjigante guri transmetohet menjëherë dhe trondit Greqinë në tërësi. Ashtu si tërmetet gjatë miliona viteve. Dhe, aq sa mendjelehtësia e turqve për sa i përket specifikimeve antisizmike të ndërtesave në krahasim me specifikimet jashtëzakonisht strikte që na vlejnë, vitet e fundit, intensiteti i tërmeteve në lagje lidhet kryesisht me veçoritë gjeologjike.

Këto janë procese që nuk ndalojnë së zhvilluari në litosferë apo ndryshe në shtresën e sipërme gjeologjike të planetit. Për të kuptuar shkaqet gjeneruese të tërmeteve, duhet imagjinuar e gjithë Toka si një enigmë sferike, me copa të mëdha që prekin njëra-tjetrën, duke mbetur në të njëjtën kohë në lëvizje të vazhdueshme. Këto pjesë quhen “pllaka” dhe duket se notojnë, me shpejtësi pafundësisht, në shtresat më të ulëta, më pak të forta të planetit.

Zhvendosja e vëllimeve kolosale të gurëve, përplasjet dhe rirregullimi i çarjes diku thellë në koren e Tokës, qoftë nën fundin e Egjeut ose në kufijtë e Anadollit, kufirit turko-sirian etj. janë ato që shkaktojnë çlirimin e energjisë sizmike.

Në fund të fundit, siç përsërisin shkencëtarët, asnjë tërmet nuk është i njëjtë me të tjerët. Sigurisht, pavarësisht progresit që është arritur padyshim, sizmologjia ose shkencat gjeofizike në përgjithësi mbeten të papërsosura dhe në thelb të paaftë për të formuluar parashikime të sigurta. Në fund të fundit, e vetmja njohuri e padiskutueshme është se tërmetet godasin në grup dhe asnjëherë të izoluar. Dhe gjithashtu se Toka nuk është një monolit statik. Në thelbin e tij, nga korja e jashtme, litosfera ku ndodhin tërmetet, deri te qendra magmatike e bërthamës së tij, planeti ynë është në trazira të brendshme të vazhdueshme.