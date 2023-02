Tërmeti/ Video tronditëse e momentit kur shpëtimtarët nxjerrin një të porsalindur nga rrënojat

Alepo, i cili vitet e fundit ka qenë në qendër të luftës civile në Siri, ka marrë një tjetër goditje, këtë herë nga tërmeti 7.8 Rihter që ndodhi në Turqi në orët e para të së hënës. Ekipet e shpëtimit të gjetura që në momentin e parë në zonat e goditura nga tërmeti po luftojnë me kohën për të nxjerrë të bllokuarit në rrënoja.

Në fakt, një grup shpëtimtarësh gjetën një foshnjë të porsalindur të gjallë, e cila ishte ende e lidhur me kordonin e kërthizës me nënën e tij të vdekur. Vajza e vogël është i vetmi anëtar i familjes që i mbijetoi tërmetit vdekjeprurës. Familja jetonte në një pallat katërkatësh që u shemb si një kullë “letër” nga një tërmet. Ekipet e shpëtimit fillimisht gjetën të vdekur babain e foshnjës, Abdullah Mleihan, nënën e tij Aafra, tre vëllezërit e motrat e saj, vëllain dhe tezen e saj.

The moment a child was born His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW

— Talha Ch (@Talhaofficial01) February 6, 2023