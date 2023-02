Divorci/ Sa e mundshme është ribashkimi – Kush po ribashkohet

Për disa, xhami i thyer nuk do të qëndrojë thjesht së bashku, ndryshe nga thënia e famshme për ndarjen, por do të mbetet e fortë për shumë vite në vijim. Saktësisht sa nuk dihet, por ne e dimë nga të dhënat statistikore se 6% e çifteve të divorcuar do të ribashkohen dhe do të ribashkohen me lidhjet – më të shenjta këtë herë? – të martesës, dhe 10-15% do të pajtojnë dhe rivendosin të paktën marrëdhëniet e tyre.









Informacioni i mësipërm ndahet përmes artikullit të saj mbi Bisedën nga Dr. Ann Gold Buscho, psikologe klinike e specializuar në çështjet familjare si divorcet, prindërimi etj, në të cilin ajo diskuton çështjen e ribashkimit të çifteve që janë ndarë për shkak të problemeve të ndryshme. Problemet e zgjidhura përmes përpjekjeve individuale ose përfshirjes së profesionistëve dhe duket se kanë çuar në lidhje më të forta pasi 60% e atyre që zgjodhën të rimartohen me të njëjtin person do t’u përmbahen premtimeve të dasmës, krahasuar me 30% që do t’i japin fund martesës përsëri përmes divorcit.

Sipas Dr. Gold Buscho, nëse diçka “nuk funksionoi” në martesë duhet të rregullohet ose rilidhja do të jetë e kotë; situata e mëparshme problematike do të rishfaqet në mënyrë të pashmangshme. Mungesa e intimitetit, stresi financiar, abuzimi me substancat, neglizhenca e bashkëshortit dhe familjes apo ndjenja e vetmisë janë disa nga çështjet që mund të trajtohen me ndërhyrje dhe ndryshime në jetën e përditshme dhe seanca psikoterapeutike me specialistë.

Disa këshilla praktike nga ajo për problemet themelore:

nëse problemi është vështirësia financiare, mund të jetë koha që bashkëshorti që nuk punon të kërkojë rehabilitimin profesional

nëse martesa tronditet nga problemet e varësisë dhe abuzimit, programet e rikuperimit dhe mbështetjes nga varësia janë zgjidhja e duhur

Reduktimi i kohës së punës rekomandohet për çiftet që përballen me problemin e “mungesës” së bashkëshortit.

Të interesuar për informacione dhe këshilla të dobishme

Lidhjet lidhëse, të dhënat shkencore dhe këshillat e rilidhjes janë disa informacione të tjera që psikologja ndan përmes artikullit të saj, si p.sh.

disa çifte do të ribashkohen me lidhjet e martesës nëse ka një aktivitet të përbashkët profesional

shërimi i plagës së hapur nga një pabesi i hap rrugën rimartesës, e cila kërkon shumë përpjekje në fushën e faljes dhe faljes, introspeksionit dhe zbulimit të shkaqeve që sollën tradhtinë bashkëshortore.

dashuria i kapërcen vështirësitë; pavarësisht pengesave, disa çifte do të zgjedhin të jenë sërish bashkë për shkak të ndjenjave të tyre të forta të buta dhe do të përpiqen të kapërcejnë ndërlikimet duke dëgjuar, kuptuar, kërkuar falje dhe falje.

Për sa i përket çifteve që thjesht zgjedhin të pajtohen, fëmijët do të jenë një motivues i madh si hallka kyçe në një marrëdhënie, ndërkohë që, sipas studimeve përkatëse, 60% e çifteve në procesin e divorcit janë pozitivë për pajtimin në një moment në të ardhmen. Megjithëse rivendosja e miqësive është një detyrë më e lehtë sesa rimartesa, ajo kërkon gjithashtu zgjidhjen e problemeve që çuan në ndarje. Në fund të fundit, dashuria që mbetet edhe pas procesit shpesh të dhimbshëm të divorcit, mund të dëshmojë se ndarja ishte përfundimisht zgjedhja e duhur dhe pajtimi i mëvonshëm edhe më i mirë.