‘Na thatë s’do mbeteni kurrë vetëm, mbani premtimin Kryeministër’/ Banorët në ish-godinat e qytet Studentit: Mos na hiqni nga programi i rindërtimit dhe granti i tërmetit

Banorët të cilët kanë jetuar më herët në ish-godinat e Qytet Studentit kanë protestuar paraditen e sotme para Kryeministrisë, pasi kërkojë ndihmë nga kryeministri Edi Rama lidhur me bonusin e qirasë dhe programin e rindërtimit.









Banorët kanë kërkuar të trajtohen po njësoj si ata të cilët humbën banesat nga tërmeti dhe mos të lihen në rrugë të hapur, pasi çmimet e apartamenteve janë të frikshme.

“Të trajtohemi si ata që humbën shtëpitë nga tërmeti. Kërkojmë të jemi pjesë e programit të rindërtimit, ne nuk ishim zaptues por qytetarë shumë të rregullt për 30 vite kemi paguar detyrimet tona e i bëmë të jetueshme ato karakatina të vjetra, vetëm trualli është i bashkisë.

Mbajeni premtimin zoti kryeministër që na thatë se s’do mbetemi kurrë vetëm. Mos na diskriminoni dhe mos na hidhni në rrugë në një kohë kur çmimet e apartamenteve kanë kapërcyer frikshëm. Ju keni në dorë fatin tonë, ligjet janë të ndryshueshme. I bëjmë thirrje kryeministrit të vejë dorë në zemër e ta ndryshojë këtë ligj se ne si jemi të trajtuar me bonus qiraje ta ndryshojë e të na bëjë pjesëtarë të procesit të rindërtimit. Bonusi i qirasë është ndërprerë që më 27 dhjetor, jemi hequr nga programi i rindëtimit dhe granti i zhvillimit të tërmeti, jemi 150 familjarë, na kanë premtuar banesa në zonën e 5 majit. Kemi kërkuar e s’na kanë dhënë përgjigje, vetëm çfarë kemi dëgjuar në TV, që ne jemi quajtur zaptues, kemi jetuar me një qira simbolike, për ne ishte qira e vërtetë, 130 mijë lekë e kemi paguar se dikush ka pasur një krah pune, dikush invalid, janë nga të gjitha shtresat. Ne po jetojmë me qira, dhe qiraja për ne është e papërballueshme se vetëm me një krah pune nuk mbahet qiraja, ato godina janë shkatërruar e është ndërtuar godinë aty nuk e di për çfarë. Ne duam të marrim banesa të reja se çmimet tani kanë vajtur shumë të larta, qoftë dhe me një kredi të butë”, tha njëri nga qytetarët protestues.