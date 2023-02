Pamje tronditëse! Identifikimi i të vdekurve nga tërmetet po bëhet në stadiume

Banorët në zonat e goditura nga tërmeti në Turqi kaluan pranë qindra trupave të shtrirë në stadiume dhe parkingje, duke hequr me kujdes batanijet nga fytyrat e tyre ndërsa përpiqeshin të identifikonin të afërmit e tyre të vdekur pas tërmetit të fuqishëm që tronditi rajonin.

Nada, një grua siriane dhe burri i saj turk pyetën një anëtar të ekipeve të shpëtimit se cila ishte mënyra më e përshtatshme për të gjetur mbesën dhe tezen e tyre midis më shumë se 100 trupave të vendosur në parkingun në spitalin Hatay pranë qytetit të Antakya (Antioki) Turqia jugore.

“Kontrollo një nga një” u thanë.

“Gruaja ime nuk flet turqisht dhe nuk shoh shumë mirë”, tha bashkëshorti, i cili nuk dha emrin. “Duhet të kontrollojmë të gjitha fytyrat. Ne kemi nevojë për ndihmë”.

Shumë nga të vrarët në tërmetin – i cili goditi në orët e para të mëngjesit të së hënës – ishin vendosur në thasë të posaçëm, ose të mbuluar me batanije ose goma, derisa të afërmit ose miqtë i identifikuan dhe i larguan. Trupat u vendosën në tenda ose në trotuar jashtë spitalit me 1130 shtretër të ndërtuar në vitin 2016, i cili u dëmtua rëndë.

Disa nga të vdekurit kishin etiketa me të dhënat e tyre personale, të tjerët jo. Të afërmit që gjejnë njërin prej tyre marrin një certifikatë vdekjeje dhe leje varrimi nga një prokuror i pranishëm në vendngjarje dhe më pas i transportojnë të vdekurit me automjetet e tyre.

Një grua që nuk mundi ta gjente motrën e saj bërtiti: “O Zot, na shiko, ne do të jemi mirënjohës nëse gjejmë kufomat e njerëzve tanë”.

Bodybags pile up in Turkey with at least 11k dead after mega-quake ‘that MOVED country 10ft’… as Sun readers raise £250k – https://t.co/HMdq32CFd3 pic.twitter.com/OxSaygOjz4

— THELAPDROP (@thelapdrop) February 8, 2023