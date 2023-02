‘I përgjigjet komandove’/ Boçi: Demokratët do kërkojnë përjashtimin e Nikollës, refuzoi në mënyrë të paligjshme demokratët nga Kuvendi

Deputeti i PD, Luçiano Boçi pas seancës në Komisionin e Etikës ku u kundërshtua vendimi për përjashtimin e demokratëve nga Kuvendi, tha se çdo gjë është bërë nën urdhra politikë.









Boçi tha se demokratët do kërkojnë përjashtimin e kryeparlamentares, Lindita Nikolla pasi sipas tij kjo e fundit ka refuzuar dhe përjashtuar në mënyrë të paligjshme deputetët nga seancat plenare.

‘Kërkojmë përjashtimin e kryeparlamentares pasi ka shkelur ligjin. Ka refuzuar dhe përjashtuar deputet në mënyrë të paligjshme. Çdo gjë është bërë nën urdhra politikë i përgjigjet komandove, është e përdorur. Mos të përsëriten gjyqe me dyer të mbyllura për të pushkatuar opozitën. Argumentet e tyre për një kërkesë absurde. Në vrazhdën e synimeve që qëllimeve të Edi Ramës për t’i mbyllur gojën e opozitës në përpjekjen për eliminimin e pluralizmit të opozitës dhe fjalës së lirë. E ka bërë me ndërkombëtarët, e ka bërë në vazhdimësi me një terror politik të paparë dhe e ka bërë në parlament duke tentuar të fikë zërin e qytetarëve. Dhe kërkon dhe sot që ky zë të mos transmetohet me pretendimin se këto mbledhje janë të mbyllura.

Kemi kërkuar të respektohet etika dhe rregullorja sepse në rregulloren e Kuvendit është e shkruar e zeza mbi të bardhë. Kërkesa shqyrtohet brenda 48 orëve dhe kjo pikë e rregullores nuk është respektuar. Sipas kësaj rregulloreje çdo gjë është jashtë procedurës dhe jashtë afateve. Mbledhja nuk duhet të ishte zhvilluar fare. Është vendosur me urdhër të Edi Ramës. Të gjitha bëhen me urdhër politik. Bëjeni sot sepse përjashtimi me afat 10 ditë përfshin dy seanca.

Është matematikë e Edi Ramës që opozitës t’i mungojnë 8 zëra në parlament. Parlamenti drejtohet në mënyrë politike dhe merr vendime në favor të Edi Ramës. Nuk jam dakord me pjesën e bllokimit të foltores. Kemi ushtruar të drejtën tonë. Rregullorja parashikon që në rastin e kërkesave për mocion për debat deputetët mund të dalin në grup dhe të transmetojë kërkesën për mocion. Do vazhdojmë apo për të bllokuar foltoren, nuk është pyetja e duhur. Do vazhdojmë të ushtrojmë të drejtën tonë’, tha ai.