‘Qytetarët do t’i dalin për zot vendit’/ Meta për protestën e 11 shkurtit: T’i japim fund cirkut të shëmtuar nga shtetit, bota të dëgjojë skandalin ‘McGonigal’

Kreu i PL, Ilir Meta ka reaguar sërish në lidhje me protestën e 11 shkurtit ku ka bërë thirrje që qytetarët të bashkohen.









Në një konferencë për mediat, Meta tha se skandali i ‘McGonigal’ duhet të dëgjohet nga e gjithë bota dhe se shqiptarët duhet t’i dalin për zot votës së tyre,

Meta ka akuzuar Ramën se me pronat e shqiptarëve ka korruptuar zyrtarët ndërkombëtarë, si dhe shantazhoi drejtësinë e re.

“Mos u habisni që nga përpjekja për të shpëtuar veten e fituar kohë sa të mundet nga ky skandal i madh që i ka plasur atij e të tjerëve e që nuk e mbyll dot më ky se as çështjen e Bilalit nuk e ka mbyllur. Duhet të keni parasysh se ky është gati të shpikë çdo lajm dhe për të ndenjur një ditë më shumë në pushtet që të ndalojë policia dhe Zahon vetëm që të largojmë vëmendjen nga ky, nga kjo flagrancë botërore ku është kapur. Ky është gjithë regjimi i fëlliqur i Ramës. Me pronat e pasuritë e shqiptarëve korrupton zyrtarë ndërkombëtarë, përdori në mënyrë të paligjshme bëj shantazh përfshi dhe asaj drejtësisë së re. E shkatërro e mino çdo ditë vlerat e demokracisë me qëllim instalimin e një regjimi mafioz, mbajtjen nën presion të qytetarëve duke kërcënuar me bukën e gojës, gjobat. Ky për të shmangur skandalin e tij, e që do e marrë me vete, inskenon gjithë shtetin për dy punonjës tek spitali të cilët kanë bërë një akt të papranueshëm, që i kanë marrë qytetarit lekë, i paraqet dhe si mjek kur kanë qenë personel shëndetësor, për të treguar si po e lufton ky korrupsionin. Kjo drejtësi me regji është gjellë që ka kohë që nuk e hanë dot më shqiptarët. Pra të gjithë më 11 shkurt e gjithë bota të dëgjojë që këtë palaço, ta marrin e të drejtojnë vendet e tyre. Vendin tonë ta drejtojnë qytetarët shqiptarë e Zot i këtij vendi do jetë vota e tyre e lirë. Nuk ka më mazhorancë në Shqipëri, është një bandë, mazhoranca është më 11 shkurt. Të gjithë shqiptarët patriotë, kanë detyrë ndaj vetes së tyre, familjes që ti japin fund këtij cirku të shëmtuar që ka shpërbërë shtetin, moralin.