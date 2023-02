Tërmeti në Siri: Pse ndihmat humanitare po mbërrijnë me pikatore

Tërmetet e njëpasnjëshme vdekjeprurëse prej 7.8 dhe 7.5 Rihter nuk lanë mijëra të vdekur dhe të plagosur, dhjetëra mijëra të bllokuar dhe rrënoja të mëdha vetëm në Turqi. E njëjta gjë dhe më keq ndodhi në veri të Sirisë. Aty pallate banimi, dyqane dhe lagje të tëra u rrafshuan në sekonda.

Megjithatë, ndryshe nga Turqia, ku mesazhet e mbështetjes dhe ndihmës humanitare nga Perëndimi mbërritën shumë shpejt, gjërat në vendin e shumëvuajtur të Lindjes së Mesme janë krejtësisht të ndryshme. Dhe kjo pavarësisht se kushtet në veri të Sirisë janë shumë, shumë më të këqija se në Turqinë juglindore dhe kujdesi shtetëror është i papërfillshëm deri në inekzistent, për shkak të kushteve që mbizotërojnë atje.

Tërmeti e gjeti Sirinë në një gjendje varfërimi për shkak të luftës së stërzgjatur civile dhe kushteve të veçanta që mbizotërojnë, për faktin se pjesa më e madhe e Sirisë veriore është jashtë kontrollit të shtetit sirian. Sidomos në zonën e prekur, më shumë se 4,000,000 njerëz jetonin në kushte të mjerueshme edhe para tërmetit. Aq më tepër tani që ajo pak që kishin është shkatërruar në masë të madhe.

Shumë kurdë dhe arabë në Sirinë veriore janë strehuar në tenda dhe rrënoja, të cilat janë të tepërta, pasi bombardimet kanë shkatërruar kryesisht infrastrukturën dhe ndërtesat. Kjo vlen si për zonat e pushtuara nga forcat turke ashtu edhe për zonat e kontrolluara nga rebelët islamikë në rajonin e Idlibit.

The White Helmets, who are leading efforts to rescue people in rebel-held areas, say time is running out to save people https://t.co/baPD5zHhjP pic.twitter.com/8zVdg1V4vA

Crowds cheered as a family was pulled from the rubble in Idlib, Syria.

Një nga arsyet e vonesës së dhënies së dritës për misionin e ndihmës humanitare ishte fakti se leja duhej dhënë nga tre palë të ndryshme, për shkak të situatës së veçantë politike dhe ushtarake që mbizotëron në veri të Sirisë. Moska lëvizi shpejt, duke dërguar mbi 300 personel ushtarak rus për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit.

The catastrophic earthquake that razed thousands of buildings in Turkey and Syria has become one of the deadliest quakes worldwide in more than a decade.@AP photos show scenes of destruction and devastation. https://t.co/l126D7SG16 pic.twitter.com/CyPU0jPDIk

— The Associated Press (@AP) February 8, 2023