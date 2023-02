“Ajo është psikotike për faqet e saj”/ Ekipi i ekspertëve shqetësohet për fytyrën e fryrë të Madonnës

Madonna është një nga fytyrat që preokupon rrjetet sociale dhe mediat. Paraqitja e saj në ndarjen e çmimeve Grammy këtë vit u diskutua si askush tjetër, kryesisht për shkak se këngëtarja e njohur nuk njihej nga moria e operacioneve plastike që dyshohet se iu nënshtrua.









Një burim tha për The Post se fytyra e fryrë e këngëtares është rezultat i një obsesioni që ajo ka me faqet e saj. “Ajo nuk e kupton se e gjithë kjo e bën atë të duket paksa si një karikaturë e vetes”, tha burimi.

Gjatë ndarjes së çmimeve Grammy, rrjetet sociale menjëherë morën ‘flakë’ me njerëzit që thanë se nuk e njihnin atë.

Madonna through the years! Wow! pic.twitter.com/OMQe56STSc — Linda CALI ✝️✝️ (@koooski) February 9, 2023

Piers Morgan zemëroi fansat e Madonna -s kur postoi një foto të saj në Twitter dhe e pyeti thatë: “Mendova se Halloween ishte në tetor”.

I thought Halloween was in October? pic.twitter.com/IJ8bizlhVB — Piers Morgan (@piersmorgan) February 6, 2023

Edhe Pete Burns – këngëtari i viteve 1980 You Spin Me Round (Si një Record) i cili shpenzoi aq shumë para për operacione plastike sa përfundoi në falimentim – trendi në Twitter ndërsa disa e krahasuan fytyrën e Madonnës me të tijën.

Ajo dëshiron të jetë ashtu siç ishte në vitin 2000

Një burim i afërt me Madonna-n i tha Postit se një pjesë e problemit është se këngëtarja nuk dëshiron të duket ndryshe nga kur ishte në mes – por duke u përpjekur të ndalojë përparimin e natyra, ajo po e bën veten pothuajse të panjohur.

“Ajo dëshiron të duket si ‘Madona e vitit 2000’ dhe i referohet vetes në vetën e tretë”, ka thënë një burim pranë këngëtares legjendare. “Ajo është shumë e vetëdijshme se fytyra e saj është një nga më të njohurat në planet, ndaj… nuk dëshiron të jetë një version vizatimor i vetes. Por ajo gjithashtu dëshiron mollëzat më të larta për të cilat ajo ishte e famshme – dhe mënyra më e mirë për t’i marrë ato është me mbushës”.

I njëjti burim tha se Madonna ka psikozë me faqet e saj.

“Ajo dëgjoi që faqet e fryra fshehin linjat e plakjes dhe kjo është bërë një obsesion. Pra, ajo dëshiron që faqet e saj të fryhen, edhe nëse duket e çuditshme dhe topolake”.

Këngëtarja gjithashtu ka një ekip ekspertësh që monitorojnë “lëkurën e saj”.shtoi burimi. “Një grimere dhe një facialiste janë gjithmonë pranë dhe e trajtojnë me kremra dhe produkte të ndryshme për ta bërë të duket e re”.

Madonna nuk i ka trajtuar kurrë thashethemet për operacionet plastike. E vetmja deklaratë që ajo kishte bërë ishte në vitin 2012: “Sigurisht që nuk jam kundër operacioneve plastike. Megjithatë, jam absolutisht kundër diskutimit të kësaj çështjeje”.

Kirurgu plastik i njohur Dr. Leslie Stevens nga klinika Lasky në Beverly Hills beson se ka kryer procedura.

“Operacioni më i dukshëm është ai në faqet dhe nofullën e saj, pothuajse në një shkallë qesharake. Sa i përket ënjtjes, ajo është shkaktuar në mënyrë kirurgjikale, me shumë mundësi nga mbushësit ose nga yndyra e saj”, tha Dr. Stevens për të vazhduar: “Unë mendoj se ajo ka bërë një ngritës të vetullave anësore dhe duket sikur ajo ka bërë një ngritës të buzëve së bashku me mbushësit”.

“Është e trishtueshme të shohësh një bukuri natyrore të bëhet kaq e panatyrshme”, shtoi Stevens. “Ky mund të jetë një shembull i përsosur kur një profesionist shkon kundër etikës dhe gjykimit të tyre”.

Miqtë thonë se Madonna, e cila prej kohësh njihet për stilin e jetës së saj të shëndetshme, ka të ngjarë të lëndohet nga të gjitha kritikat për pamjen e saj, sepse, më shumë se çdo gjë tjetër, ajo dëshiron të jetë tërheqëse.

“Ajo thjesht dëshiron të duket në moshën e saj ”, tha burimi. “Edhe pse i pëlqen të jetë e rrethuar nga të rinj, sepse dëshiron të ushqehet me pozitivitetin dhe energjinë e tyre krijuese, ajo është e vetëdijshme për moshën e saj. Ajo ka pasur probleme me këmbën dhe ijën dhe shqetësimi i saj kryesor është të jetë e shëndetshme dhe të duket mirë. Ajo ka një turne rraskapitës përpara saj dhe ajo e di se do të jetë e lodhshme – ajo e ka ndarë qëllimisht atë në mënyrë që të ketë kohë që ajo të rikuperohet mes takimeve.”