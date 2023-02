Ancelotti gati për trofeun e radhës: Kemi dy rikthime për në finale

Real Madrid do përballet me Al-Hilal, të shtunë në orën 20:00 në Rabat (Marok) për finalen e Kupës së Botës për Klube. Trajneri i “Galaktikëve”, Carlo Ancelotti ka thënë se Militao dhe Benzema do jenë rikthime për ekipin e tij.









“Mezi presim të luajmë finalen dhe shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë. Tani duhet të pushojmë sepse nuk ka shumë kohë para finales që luhet të shtunë. Militao dhe Benzema do të kthehen, Courtois do të jetë i disponueshëm vetëm kundër Osasuna-s”, tha Ancelotti.

Kujtojmë se dje në fazën gjysmëfinale, Real Madridi mundi 4-1 skuadrën e Al Ahly.