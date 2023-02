Berisha: Komisioni i auditit vërtetoi se nuk kanë hyrë fonde në arkën tonë

Ish-kryeministri Sali Berisha shprehet se komisioni i auditit që u ngrit në PD për të verifikuar nëse kjo forcë politike ka marrë para ruse, ka përfunduar punën e saj.









I ftuar në emisionin “Now”, Berisha deklaroi se përveçse një shume që ka dalë nga Shqipëria për Nick Muzin, në arkën e PD-së nuk është futur asnjë para ruse.

Berisha shtoi se nuk mund të thotë me siguri nëse Basha i mori paratë ruse, por shtoi se i takon ish-kryedemokratit që të sqarojë këtë çështje.

Berisha: Ky skandal tregon për çdo njeri që e gjykon me gjakftohtësi, përbën një grusht shteti të stilit të Amerikës Latine. Përbën një ngjarje tronditëse për SHBA-në, pasi kryeagjenti i tyre u korruptua nga Edi Rama. Vetëm nëse kanë qenë budallenj rusët, se nga ata është korruptuar 100%. Po të shohësh pasojat e këtij njeriu të degraduar që tradhtoi vendin e tij, nuk e di se çfarë të dhënash i ka dhënë rusëve. Pasojat më direkte, i pësoi ky vend me goditjet që iu dhanë opozitës shqiptare.

Goditje që nis një hetim për Nick Muzin që konkludon se janë para ruse. Lulzim Basha u akuzua nga prokuroria për larje parash. Por dosja u mbyll nga kryeministri Rama. Edhe për larje parash shkonte 6 vite në burg. Unë e kam thënë. Javën e fundit të zgjedhjeve, mua më kanë ardhur në zyrë, këshilltari kryesor elektoral dhe më thotë, nëse s’fitohen zgjedhjet, çfarë mendon për një koalicion me PS-në. Erdhi për të kuptuar nëse unë do pranoja në heshtje apo jo.

Unë kam pasur disa elementë, por sot me heshtjen e tij totale, me Deripaskën dhe disa sipërmarrje nga Shushica, unë prapë nuk mund të them që s’janë para ruse. Biniata Trade, tani merr një kuptim më të fortë. Pse do përdorej kompani ruse për të transferuar para të tjera. Nick Muzin, s’ka asnjë dokument që ka lidhje me Rusinë. I takon Bashës, por ai nuk flet. Çfarë thotë raporti që publikuan komunitetet inteligjente. Thotë janë dhënë 300 mln dollarë nga Kremlini, prej të cilave 700 i janë dhënë PD-së. Unë s’mund të them që nuk janë. Por nuk flet as Basha për këtë.

Unë nuk e vë dorën në zjarr që janë para ruse apo jo. Kemi marrë auditët që kanë bërë auditimin. Doli që përveç 25 mijë dollarëve që kanë shkuar nga banka e Shqipërisë tek Nick Muzin, asnjë qindarkë tjetër nuk ka hyrë dhe nuk kanë dalë nga arka e PD-së. Nuk mund të akuzohet PD-ja për para ruse. Unë nuk mund të them që Rama s’ka pasur informacion, i ka kërkuar këtij ta identifikojë. Të gjitha janë të mundshme.