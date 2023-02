Grupi Alibeajt do të marrë pjesë në protestën e 11 shkurtit të thirrur nga Berisha. Ky fakt është bërë i ditur nga deputeti Gazment Bardhi.









Ai pohoi se ka marrë konfirmim nga grupi se do i bashkohen protestës,

“Po do shkoj në protestë. Vendimi është marrë i konsultuar me të gjithë kolegët. Të gjithë koleget e grupit parlamentar do marrin pjesë në protestë. Nuk kemi asnjë arsye për të qenë të ndarë në betejën me kundërshtarin”, -tha Bardhi në Opinion.