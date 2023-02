“Ky tërmet do ta varros Erdoganin në rrënoja”/ Dritarja” për të shmangur zgjedhjet e 14 majit

Shkalla shkatërruese e tërmetit të së hënës në Turqinë jugore paraqet “vështirësi të konsiderueshme” për zgjedhjet e planifikuara për t’u mbajtur në mes të majit, tha sot një zyrtar turk, në treguesin e parë që autoritetet mund të konsiderojnë shtyrjen e votimeve.









Presidenti Tajip Erdogan, duke kërkuar të zgjasë qëndrimin e tij në pushtet për një dekadë të tretë, tha muajin e kaluar se zgjedhjet do të mbaheshin më 14 maj. Sondazhet e publikuara përpara tërmetit sugjeruan se do të ishte sfida më e vështirë elektorale me të cilën ai është përballur deri më sot.

Popullariteti i Erdogan tashmë është gërryer nga rritja e kostove të jetesës dhe rënia e lirës. Ai tani po përballet me një valë kritikash për reagimin e qeverisë së tij ndaj tërmetit më vdekjeprurës të Turqisë që nga viti 1999, pak para se të vinte në pushtet.

‘Sfidë e madhe logjistike’ për mbajtjen e zgjedhjeve

Cilido qoftë ndikimi politik i fatkeqësisë, sfida logjistike e mbajtjes së zgjedhjeve në zonat e prekura është e madhe. Rreth 13 milionë njerëz jetojnë në zonën e prekur nga tërmetet, dhe qindra mijëra kanë nevojë për diku për të qëndruar pasi tërmeti shkatërroi shtëpitë e tyre ose është shumë e rrezikshme të jetosh përsëri në to.

“Është vërtet shumë herët për të folur për zgjedhjet”, tha zyrtari turk, i cili foli në kushte anonimiteti. “Ka tre muaj që ka një gjendje të jashtëzakonshme. 15% e popullsisë jeton në atë zonë, zonë që prodhon gati 10% të PBB-së”.

Ai tha se Partia AK (AKP) e Erdoganit dhe aleati i saj parlamentar MHP do të shqyrtojnë çështjen, por la të kuptohet se ishte shumë herët për të vendosur ndonjë gjë menjëherë pas tërmetit dhe ndërkohë që numri i të vdekurve ishte ende në rritje.

Vështirë mbajtja e zgjedhjeve në Turqi më 14 maj

“Duket se kemi dalë nga periudha parazgjedhore ku po hynim. Ne do të shqyrtojmë zhvillimet, por për momentin ka vështirësi serioze për mbajtjen e zgjedhjeve më 14 maj.

Erdogan pritej të njoftonte zyrtarisht në mars se zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare do të mbaheshin më 14 maj në vend të mesit të qershorit siç ishte planifikuar.

Kritikat ndaj reagimit emergjent të Turqisë ndaj tërmetit po shtohen, me të mbijetuarit dhe politikanët e opozitës që akuzojnë qeverinë për një përpjekje të ngadaltë dhe të pamjaftueshme ndihme.

Gazetari turk Can Dudar, i cili jeton jashtë vendit dhe u dënua në mungesë me 27 vjet burg për akuzat e spiunazhit dhe ndihmës së një organizate terroriste, tha se Erdogan erdhi në pushtet pas tërmetit të vitit 1999 dhe mund të dëbohet nga ky i fundit.

Kritikat ndaj reagimit ndaj tërmetit të vitit 1999, në të cilin vdiqën 17,000 njerëz, ishte një nga faktorët që çoi në rënien e mbështetjes për qeverinë e atëhershme, e cila ndihmoi AKP-në të triumfonte në vitin 2002.

“Erdogan erdhi në pushtet pas tërmetit të vitit 1999, duket se ai do të largohet pas tërmetit të vitit 2023″, tha Dudar në një video në Twitter. “Ky tërmet që ka kushtuar jetën e mijëra njerëzve do ta varros atë në rrënojat”.