Polonia mbyll pikën kufitare me Bjellorusinë!

Polonia vendosi të mbyllë një pikë kalimi në kufirin e saj me Bjellorusinë, njoftoi të enjten ministria e brendshme polake, një ditë pasi një gazetar polak u dënua me tetë vjet burg nga një gjykatë e Minskut me akuza që Polonia thotë se janë të motivuara politikisht.









“Për shkak të interesit të rëndësishëm të sigurisë shtetërore, vendosa të pezulloj deri në një njoftim tjetër, nga 10 shkurti i këtij viti, nga ora 12:00, trafikun në pikën kufitare polako-bjelloruse në Bobrowniki”, tha në një deklaratë ministri i Brendshëm Mariusz Kamiński.

E vendosur në Poloninë lindore, pika e kontrollit Bobrowniki (ose Bobrownikach në polonisht) është një nga gjashtë pikat e kalimit në kufirin polako-bjellorusi.

Autoritetet polake po përgatiten gjithashtu të zgjerojnë listën e personave të lidhur me regjimin e liderit bjellorus Alexander Lukashenko, të cilët aktualisht janë nën sanksione nga Polonia, shtoi Kamiński.

Masa vjen një ditë pasi një aktivist dhe gazetar polak me bazë në Bjellorusi, Andrzej Poczobut, u dënua me tetë vjet burg nga një gjykatë e Minskut për gjoja nxitje të urrejtjes dhe thirrje publike për veprime që kërcënojnë sigurinë kombëtare.

Poczobut ishte arrestuar në mars 2021 si pjesë e një goditjeje më të gjerë nga regjimi bjellorus kundër kundërshtarëve politikë, pas muajsh protestash masive që kërkonin dorëheqjen e Lukashenkos.

Në reagim ndaj vendimit të gjykatës, ministria e jashtme polake tha se akuzat ishin “të motivuara politikisht” dhe demonstruan “diskriminimin sistematik të gjatë kundër pakicës kombëtare polake në Bjellorusi”.

Sipas të dhënave të vitit 2019 nga regjistrimi i fundit kombëtar i Bjellorusisë, rreth 300,000 polakë etnikë jetojnë në vend – megjithëse qeveria polake pretendon se numri aktual mund të jetë deri në 1.1 milion.

Marrëdhëniet midis Minskut dhe Varshavës kanë qenë të tensionuara prej vitesh për shkak të trajtimit diskriminues të regjimit bjellorus të pakicave polake.