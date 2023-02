SHBA/ Shteti i Misurit nuk do t’i ndalojë të miturit të mbajnë armë!

Dhoma e Përfaqësuesve e shtetit të Misurit, e dominuar nga republikanët, ka votuar një propozim për të ndaluar të miturit të mbajnë armë të fshehta pa mbikëqyrjen e të rriturve. 104 deputetë votuan kundër propozimit dhe 39 pro, nga të cilët vetëm një ishte republikan.









Misuri kishte miratuar një ligj në 2017 që lehtësonte kufizimet për ata që mbanin – jo hapur – armë.

Një kongresmene demokrate tha se policia në rrethin e saj kishte kërkuar ndalimin. I shkaktuar nga 14-vjeçarët që po ecnin nëpër rrugët kryesore duke mbajtur armët AR-15, pushkët e stilit ushtarak që janë përdorur në sulme vdekjeprurëse. Policia nuk mund të bëjë asgjë për këtë fenomen.

Në debatin e ndalimit, republikanët thanë se e kundërshtojnë atë sepse është një “ndalim i panevojshëm” ndaj atyre që mbajnë armë.

Argumenti i një kongresmeni, siç raportohet nga Associated Press, ishte afërsisht se ne nuk mund t’i fajësojmë fëmijët për diçka që ata nuk e kanë bërë. “Mund të jetë e arsyeshme të thuhet se një 14-vjeçar nuk ka asnjë arsye të vërtetë për të mbajtur një armë, por kjo nuk do të thotë se ai nuk do të lëndojë askënd,” argumentoi ai.