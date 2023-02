“Ti je dashuria ime e vetme e vërtetë”/ A dëshiron Pamela Anderson të kthehet tek Tommy Lee?

Ylli i filmit amerikan, Pamela Anderson kishte kontaktuar me Tommy Lee për të korrigjuar dhe për ta bërë të ditur se si ndihej me të vërtetë, pak para se të transmetohej dokumentari i saj në Netflix, ‘Pamela: A Love Story’.









Në mesazhet e publikuara në rrjetet sociale, të cilave Lee nuk u është përgjigjur, Anderson i shkruan bateristit të Mötley Crüe se sa e lezetshme ishte familja e tyre kur ata ishin ende bashkë duke rritur djemtë e tyre dhe fajëson paparacët për atë që ndodhi.

Por pjesa më e rëndësishme e mesazheve është ajo ku ajo pranon se Tommy Lee është ende dashuria e saj e vetme dhe ajo kurrë nuk e kapërceu ndarjen e tyre, duke kërkuar falje që e lëndoi atë. Megjithatë, vlen të theksohet se Pamela Anderson ende nuk e ka konfirmuar se këto mesazhe janë reale.

Sipas një raporti të TMZ, një burim tha se Pamela Anderson nuk ka ndërmend të prishë martesën e Tommy Lee me Brittany Furlan dhe nuk po përpiqet të kthehet së bashku me të. Burimi pohon se Anderson vetëm donte të shprehte mirënjohjen e saj për historinë e tyre.

Por nga ana tjetër, një burim i afërt me Tommy Lee zbuloi për TMZ se ndërsa Anderson e prezanton veten – të paktën publikisht – duke respektuar martesën e tij, në realitet, Lee dhe Furlan besojnë se ajo po përpiqet t’i përgjigjet atij.

TMZ raporton gjithashtu se Pamela Anderson i ka dërguar mesazhe Tommy Lee gjatë gjithë kohës që kur i propozoi Brittany Furlan, por ai nuk është përgjigjur sepse respekton gruan e tij aktuale dhe është i martuar për fat të mirë.

I njëjti publikim thotë se ajo i shkruan dhe sa beson se do të jenë bashkë kur të plaken, ndërsa ka kërkuar falje për gjërat që kanë ndodhur në të kaluarën.

Nga ana tjetër, Brittany Furlan kohët e fundit postoi, por fshiu një video të TikTok ku bën shaka se Anderson nuk do t’i interesonte nëse do të vdiste. Furlan tha se e fshiu sepse mendonte se do të shtrembërohej, por ishte e qartë se ajo thjesht po bënte një shaka.

Por që kur doli dokumentari, miqtë dhe familja e Furlan-it i thanë TMZ se ata kanë kontaktuar me të për të parë nëse ajo është mirë, sepse ata mendojnë se dokumentari e bën të qartë se Anderson është ende shumë i dashuruar me Lee.

“Ishte i vetmi moment në jetën time kur u ndjeva vërtet e dashuruar”

Përveç dokumentarit që u publikua për jetën e saj dhe u shfaq premierë më 31 janar në Netflix , Pamela Anderson ka përgatitur edhe kujtimet e saj.

Në to, ajo nuk mund të linte jashtë Tommy Lee , dashurinë e saj të madhe dhe faqen më të errët të jetës së saj. “Jeta ime, një mijë papërsosmëri. Një milion keqkuptime. E lige, e egër dhe e humbur” , tregon në një moment aktorja për jetën e saj të turbullt.

Edhe pse kaloi 5 martesa dhe dhjetëra partnerë, i vetmi që arriti të stigmatizojë Pamela Anderson ishte Tommy Lee. Çifti legjendar i viteve 90-të u nda në vitin 1998, por para se të arrinin në divorc, ata kishin dy fëmijë dhe 4 vite jetë së bashku.

“Ishte e vetmja herë në jetën time që u ndjeva vërtet e dashuruar”, tha ajo për ish-bashkëshortin e saj për People, me rastin e publikimit të dokumentarit dhe librit të saj.

“Jam mirënjohëse që është babai i fëmijëve të mi”, shtoi ajo.