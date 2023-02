U kap me 5 kg drogë/ Kuzhinieri shqiptar para Gjykatës: Kërkoj falje, nuk jam kriminel

Kuzhinieri shqiptar që u kap me drogë teksa po zbriste nga anija ku punonte deklaroi se ai nuk është kriminel ndërsa kërkoi falje në gjykatë për veprimin.









Mediat italiane shkruajnë se shqiptari u arrestua të hënën pas një kontrolli të bërë gjatë zbarkimit nga një anije nga Shqipëria.

Shkrimi i plotë nga Resto del Carlino:

Ishte mëngjes kur 50-vjeçari me kombësi shqiptare, punonjës i të njëjtit traget me të cilin kishte udhëtuar, u ndalua nga autoritet të cilët e vunë re duke zbritur me një çantë shpine mbi supe. Ushtria filloi të dyshonte se anëtari i ekuipazhit po largohej nga anija dhe kështu e kontrolluan. Në çantën e shpinës kishte 5 kilogramë heroinë, të mbyllura në një mbështjellës të vetëm. Financuesit e ndaluan fillimisht duke e arrestuar me akuzën e posedimit të lëndës narkotike për trafik droge. Pas prangave ai u dërgua në burgun në Montacuto. Mëngjesin e djeshëm është bërë vërtetimi i arrestit, me gjyqtare hetuese Sonia Piermatini, direkt nga shtëpia e rrethit. I ndihmuar nga avokati Tommaso Rossi, ai iu përgjigj pyetjeve të gjyqtarit duke pranuar përgjegjësitë e tij. “Kam ngatërruar shpjegoi kuzhinieri– as nuk e di pse u solla kështu. Unë nuk jam kriminel, kam grua dhe fëmijë”.

Më pas ai kërkoi falje duke thënë se duhej t’ia dorëzonte atë çantë shpine një personi që e priste jashtë portit dhe se do të paguhej vetëm me dorëzimin e drogës. Pas prangave ai u dërgua në burgun në Montacuto. Policia tatimore po heton origjinën e drogës për të gjetur se kush mund ta ketë furnizuar dhe mbi të gjitha për kë ishte menduar sapo të mbërrinte në Ankona. Një pjesë ndoshta do të kishte mbetur pikërisht në kryeqytetin Dorik, për trafik droge përgjatë bregdetit.