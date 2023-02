A mund të fitojë Vladimir Putin luftën në Ukrainë

“Unë jam i lig dhe i frikshëm me kthetra dhe dhëmbë”, thuhet se e paralajmëroi Vladimir Putin David Cameron kur kryeministri i atëhershëm britanik e shtyu atë për përdorimin e armëve kimike nga aleati i Rusisë në Siri, Bashar al-Assad, dhe diskutoi se sa larg ishte Rusia e përgatitur për të shkuar.









Sipas këshilltarit më të lartë të Cameron për politikën e jashtme, John Casson – cituar në një dokumentar të BBC-së – Putin vazhdoi të shpjegonte se për të pasur sukses në Siri, duhet të përdoren metoda barbare, siç bënë SHBA-të në burgun e Abu Ghraib në Irak. “Unë jam një ish-njeri i KGB-së”, shpjegoi ai.

Vërejtjet kishin për qëllim, me sa duket, gjysmë shakaje, por, si kurrë më parë me liderin rus, kërcënimi ishte i qartë.

Dhe sigurisht, Putini ka dëshmuar se është gati të përdorë frikën si një armë në përpjekjen e tij për të nënshtruar një Ukrainë sfiduese. Trupat e tij kanë shënjestruar civilët dhe i janë drejtuar torturave dhe përdhunimeve. Por fitorja i ka shpëtuar.

Në javët e ardhshme, ai duket se do të përpiqet t’i kthejë dështimet e tij ushtarake me një ofensivë të dimrit të vonë: me shumë mundësi duke qenë edhe më i frikshëm, dhe duke luftuar dhëmbë e kthetra, për të shpëtuar Rusinë – dhe veten – nga poshtërimi i mëtejshëm.

Megjithatë, a mund të ketë sukses ish-burri i KGB-së? A mund ta fitojë Rusia ende luftën e zgjedhjes së Putinit kundër Ukrainës përballë rezistencës heroike dhe të bashkuar nga ukrainasit?

Katalogu i gabimeve

Që në fillim lufta u karakterizua nga gjykime të gabuara dhe llogaritje të gabuara. Putin dhe gjeneralët e tij nënvlerësuan rezistencën ukrainase, mbivlerësuan aftësitë e forcave të tyre dhe nuk arritën të parashikonin shkallën e mbështetjes ushtarake dhe ekonomike që do të merrte Ukraina nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane.

Kievi nuk ra brenda pak ditësh – siç ishte planifikuar nga Kremlini – dhe forcat e Putinit në verë dhe në vjeshtë u shtynë prapa, me Ukrainën që rifitoi deri në nëntor më shumë se gjysmën e territorit që rusët pushtuan në javët e para të pushtimit.Rusia tani është detyruar në një luftë konvencionale të kushtueshme dhe të zgjatur, një luftë që ka shkaktuar mosmarrëveshje të rralla brenda strukturës politiko-ushtarake të vendit dhe ka bërë që luftimet e brendshme të Kremlinit të dalin në shesh.

E vetmja fitore që forcat ruse kanë shënuar në muaj ishte në janar, kur ukrainasit u tërhoqën nga qyteti i minierave të kripës Soledar në rajonin Donetsk të Ukrainës lindore. Dhe shenjat janë se rusët janë në prag të një fitoreje tjetër me Bakhmut, vetëm gjashtë milje në jugperëndim të Soledarit, e cila ka të ngjarë të bjerë në duart e tyre së shpejti.

Por asnjëra prej këtyre fitoreve të gjakosura nuk përbën shumë më tepër se një sukses simbolik, pavarësisht nga viktimat e larta që mund të pësojnë të dyja palët. Taktikisht asnjë fitore nuk është e rëndësishme – dhe disa zyrtarë perëndimorë thonë privatisht se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy mund të jetë këshilluar më mirë që të ishte tërhequr më herët nga Soledar dhe nga Bakhmut tani, në të njëjtën mënyrë që rusët në nëntor mundën një tërheqje nga pozicioni i tyre i pashpresë ushtarakisht në Kherson.

Për një përmbysje të vërtetë të fatit ushtarak të Rusisë, Putini do të përdorë në javët e ardhshme forcat e tij, të rimbushura nga rezervistët e mobilizuar dhe rekrutët, duke ndërmarrë një ofensivë të re të madhe. Zyrtarët ukrainas presin që ofensiva të vijë seriozisht më shpejt se pranvera. Ministri ukrainas i Mbrojtjes Oleksii Reznikov paralajmëroi në konferencat për shtyp ditët e fundit se Rusia mund të ketë deri në 500,000 trupa të grumbulluara në Ukrainën e pushtuar dhe përgjatë kufijve në rezervë, gati për një sulm. Ai thotë se mund të fillojë seriozisht rreth përvjetorit të parë të luftës të këtij muaji, më 24 shkurt.

Zyrtarë të tjerë ukrainas mendojnë se ofensiva, kur të vijë, do të jetë në mars – por të paktën para mbërritjes së Leopard 2 dhe tankeve të tjera kryesore perëndimore të betejës dhe automjeteve luftarake të këmbësorisë. Zelenskyy paralajmëroi ukrainasit të shtunën se vendi po hyn në një “kohë kur okupatori hedh gjithnjë e më shumë nga forcat e tij për të thyer mbrojtjen tonë”.

Të gjithë sytë drejt Donbasit

Fokusi i mundshëm i rusëve do të jetë në rajonin e Donbasit në Lindje. Andriy Chernyak, një zyrtar në inteligjencën ushtarake të Ukrainës, i tha Kyiv Post se Putin kishte urdhëruar forcat e tij të armatosura të kapnin të gjithë Donetsk dhe Luhansk deri në fund të marsit. “Ne kemi vërejtur se forcat pushtuese ruse po ridislokojnë grupe, njësi, armë dhe pajisje ushtarake shtesë në lindje”, tha Chernyak. “Sipas inteligjencës ushtarake të Ukrainës, Putin dha urdhër për të kapur të gjitha territoret e rajoneve Donetsk dhe Luhansk”.

Zyrtarë të tjerë ukrainas dhe analistë ushtarakë perëndimorë dyshojnë se Rusia mund të hedhë disa karaktere të egra për të shpërqendruar dhe ngatërruar. Ata i kanë sytë në një shtirje që vjen nga Bjellorusia që imiton shtytjen veriore shkurtin e kaluar në Kiev dhe në perëndim të kryeqytetit drejt Vinnytsia. Por zyrtarët ukrainas të mbrojtjes vlerësojnë se aktualisht janë vetëm 12,000 ushtarë rusë në Bjellorusi, të cilët gjoja po zhvillojnë stërvitje të përbashkëta stërvitore me ushtrinë bjelloruse, e vështirë të mjaftueshme për të kryer një devijim.

“Një sulm i përsëritur në Kiev ka pak kuptim”, Michael Kofman, një ekspert amerikan për Forcat e Armatosura Ruse dhe një anëtar i Qendrës për një Siguri të Re Amerikane, një institut me bazë në Uashington. “Një operacion për të shkëputur linjat e furnizimit në perëndim, ose për të kapur termocentralin bërthamor nga Rivne, mund të jetë më i realizueshëm, por kjo do të kërkonte një forcë shumë më të madhe se ajo që Rusia ka vendosur aktualisht në Bjellorusi,” tha ai në një analizë.

Por saktësisht se ku do të vijnë shtysat kryesore të Rusisë përgjatë vijës së frontit 600 kilometra të gjatë në rajonin e Donbasit të Ukrainës është ende e paqartë. Analistët ushtarakë perëndimorë nuk presin që Rusia të bëjë një shtytje përgjatë gjithë frontit gjarpërues – ka më shumë gjasa të nisë një sulm me dy ose tre anë, duke u fokusuar në disa fshatra dhe qytete kryesore në Donetsk jugor, në Kreminna dhe Lyman në Luhansk dhe në jug. në Zaporizhzhia, ku ka pasur raportime për shtimin e trupave dhe pajisjeve përtej kufirit në Rusi.

Në rajonin e Luhanskut, forcat ruse po largojnë banorët pranë pjesëve të kontrolluara nga Rusia të vijës së frontit. Dhe guvernatori i rajonit, Serhiy Haidai, beson se dëbimet kanë për qëllim pastrimin e spiunëve të mundshëm ukrainas dhe vendasve që zbulojnë artilerinë ukrainase. “Ka një transferim aktiv të (trupave ruse) në rajon dhe ata patjetër po përgatiten për diçka në frontin lindor”, u tha Haidai gazetarëve.

Reznikov ka thënë se pret që ofensiva ruse të vijë nga lindja dhe jugu njëkohësisht – nga Zaporizhzhia në jug dhe në Donetsk dhe Luhansk. Në prag të ofensivës kryesore, forcat ruse kanë testuar pesë pika përgjatë frontit, sipas Shtabit të Përgjithshëm të Ukrainës në një konferencë për shtyp të martën. Ata thanë se trupat ruse janë rigrupuar në pjesë të ndryshme të vijës së frontit dhe kanë kryer sulme pranë Kupiansk në rajonin e Kharkiv dhe Lyman, Bakhmut, Avdiivka dhe Novopavlivka në Donetsk lindor.

Luftë e kombinuar me armë

Përparimet, megjithatë, ka të ngjarë t’u shmangen rusëve nëse ata nuk mund të korrigjojnë dy dështime të mëdha që kanë vazhduar operacionet e tyre ushtarake deri tani – logjistika e dobët dhe dështimi për të koordinuar këmbësorinë, armaturën, artilerinë dhe mbështetjen ajrore për të arritur efekte plotësuese reciproke, të njohura ndryshe. si luftë e kombinuar me armë.

Kur shpalli emërimin në janar të gjeneralit Valery Gerasimov – ish-shefit të shtabit të mbrojtjes – si komandant i përgjithshëm i forcave ruse në Ukrainë, ministria ruse e mbrojtjes theksoi “nevojën për të organizuar ndërveprim më të ngushtë midis llojeve dhe armëve të trupave”. me fjalë të tjera për të përmirësuar luftën e kombinuar me armë.

Kofman vlerëson se problemet logjistike të Rusisë mund të jenë tejkaluar në masë të madhe. “Ka pasur një sasi të madhe riorganizimi në logjistikën dhe përshtatjen ruse. Unë mendoj se biseda për problemet logjistike ruse në përgjithësi vuan nga shumë anekdotalizëm dhe urtësi, “tha ai.

Në rast të dështimit të kësaj, Rusia do të varet shumë nga fakti se sa Gerasimov ka arritur t’i trajnojë forcat e tij të rimbushura në luftën e kombinuar me armë dhe nga kjo ka dyshime të mëdha se ai kishte mjaft kohë. Kofman beson se forcave ukrainase “do të shërbenin më mirë për të absorbuar sulmin rus dhe për të shterur potencialin sulmues rus, e më pas do të merrnin iniciativën më vonë këtë pranverë. Duke pasur municion të shpenzuar, trupa dhe pajisje më të mira, ajo mund ta lërë mbrojtjen ruse në përgjithësi më të dobët.” Ai dyshon se ofensiva “mund të rezultojë e pakuptimtë”.

Blogerët ushtarakë rusë pro luftës janë dakord. Ata kanë bërë thirrje për një mobilizim tjetër, duke thënë se do të jetë e nevojshme të fuqizohen shpërthimet e nevojshme për të ndryshuar fatin ushtarak të Rusisë. Ish-oficeri rus i inteligjencës dhe komandanti paraushtarak Igor Girkin, i cili luajti një rol kyç në aneksimin e Krimesë dhe më vonë në Donbas, ka argumentuar se valët e thirrjeve do të nevojiten për të kapërcyer mbrojtjen e Ukrainës me shifra të mëdha.

Dhe analistët ushtarakë perëndimorë dyshojnë se Ukraina dhe Rusia janë aktualisht në terren për të njëjtin numër ushtarësh luftarakë. Kjo do të thotë se gjenerali Gerasimov do të ketë nevojë për shumë më tepër nëse dëshiron të arrijë raportin tre me një nga doktrinat ushtarake që sugjerojnë të nevojshme që një forcë sulmuese të ketë sukses.

Por të tjerë kanë frikë se Rusia ka forca të mjaftueshme, nëse ato janë të përqendruara, për të bërë disa “fitime shokuese”. Richard Kemp, një ish-komandant i këmbësorisë së ushtrisë britanike, po parashikon “fitime të rëndësishme ruse në javët e ardhshme. Ne duhet të jemi realistë se sa të këqija mund të jenë gjërat – përndryshe tronditja rrezikon të shpërndajë vendosmërinë perëndimore”, shkroi ai. Frika është se nëse rusët mund të bëjnë fitime të rëndësishme territoriale në Donbas, atëherë ka më shumë gjasa që presioni nga disa aleatë perëndimorë të rritet për negociata.

Por mangësitë e fuqisë punëtore të Gerasimov kanë nxitur analistë të tjerë të thonë se nëse vendosmëria perëndimore qëndron, vetë kujdesi i Putinit do të pengojë shanset e Rusisë për të fituar luftën.

“Vendimmarrja hezituese e Putinit gjatë kohës së luftës tregon dëshirën e tij për të shmangur vendimet e rrezikshme që mund të kërcënojnë sundimin e tij ose përshkallëzimin ndërkombëtar – pavarësisht faktit se objektivi i tij maksimalist dhe jorealist, pushtimi i plotë i Ukrainës, ka të ngjarë të kërkojë supozimin e rrezikut të mëtejshëm për të pasur ndonjë shpresë për të. sukses”, tha Instituti për Studimin e Luftës në një analizë këtë javë.

Putini i lig dhe i frikshëm mund të jetë, por, për aq sa e sheh ISW, ai “ka mbetur ngurrues për të urdhëruar ndryshimet e vështira për ushtrinë dhe shoqërinë ruse që ka të ngjarë të jenë të nevojshme për të shpëtuar luftën e tij”.

Politico.eu