Akuza e fortë e Berishës: McGonigal dhe ministra bënë orgjira në lokalet e Tiranës

Gjatë konferencës së përjavshme me gazetarët, kryedemokrati Sali Berisha ka bërë një akuzë të fortë në lidhje me ish-zyrtarin e FBI-së McGonigal, ku sipas tij së bashku me ministra të qeverisë Rama kanë zhvilluar orgji nëpër lokale.









Po ashtu ai theksoi se ka edhe foto, por nuk ishte i sigurt për publikimin e tyre.

“Së treti MCGonigal, ministra kanë bërë orgjira. Në nightclube dhe lokale në Tiranë. Janë të fotografuar.

A po publikohen foto apo jo? Po kjo që them është e sigurt. Ka një hetim ndërkombëtar dhe ne do ta hetojmë këtë aferë.

Pavarësisht se Rama po përpiqet që ta ndalojë këtë hetim, ne do ta hetojmë.

Rama e ka imponuar me detyrën e tij, një agjent që po e hetojnë ndërkombëtarët”, tha Berisha.