“Ishte 77-vjeç”- Habit banorja e BBV, si u dashurova me një të moshuar: Shikoja botën në sytë e tij

Nutricionistja Diola Dosti ka habitur teksa zbuloi se ka qenë e dashuruar me një 77-vjeçar. Gjatë një bisede me Dea Michelle, ajo tregoi se e ka problem të dashurohet me fizikun e një mashkulli dhe për të e rëndësishme është "mendja e tij".









“Unë e kam këtë problem me meshkujt, nuk mundem të dashurohem dot me fizikun. E kam shumë të rëndësishme mendjen. Dhe ai ishte shumë i zgjuar, shikoja sytë e tij sikur shikoja botën. Ishte online, kur i thosha mikeshave të mia “kam rënë në dashuri”, më thoshte ke luajtur mendsh, ai është 77-vjeç”, tha nëna e 3 vajzave.