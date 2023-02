Jane Fonda në moshën 85-vjeçare ‘falënderon Zotin’ që vazhdon të stërvitet dhe të qëndrojë në formë për të bërë dashuri

Në moshën 85-vjeçare, Jane Fonda bën gjithçka që mundet për të qëndruar në formë dhe ka arsye të mira. Aktorja e famshme e “Barbarella” ka qenë në eventin e H&M Williamsburg Move Studio në Nju Jork dhe është kujdesur t’u përgjigjet pyetjeve të publikut të saj, por edhe gazetarëve.

Ndër të tjera ajo ka përmendur marrëdhënien e saj me fitnesin, me rastin e programit “Jane Fonda’s Workout”, i cili u tregon femrave përmes videove mënyra për të qëndruar…në formë.

Siç tregoi ajo, ajo kurrë nuk kishte lidhje me gjimnastikën, të paktën jo deri në të 30-at. “Nuk e dija se ishte e rëndësishme ta bëja atë deri në moshën 30-vjeçare. Edhe kur shkoja në shkollë bëja sikur kisha probleme gjinekologjike për të mos marrë pjesë në orën e palestrës”, tha ajo.

Më pas ajo shpjegoi se si gjithçka ndryshoi kur i mbushi të 30-at dhe u kthye në të 40-at. “Kur fillova të arrij të 40-at, kuptova se duhet të aktivizohem. Jeta ime më parë nuk ishte aq e mirë sa kur fillova të lëvizja ”, tha ai.

Nuk ishte vetëm fakti që ajo po shihte ndryshime në trupin e saj që e mbajti atë në lëvizje, por vuri re një përmirësim të madh në lëvizjet e vogla të përditshme, si marrja më e lehtë e nipit të saj.

“Unë kam një nip që është 3 vjeç dhe mund ta përqafoj akoma. Dua të them, duhet të përkul gjunjët dhe e dini, ndoshta më duhet më shumë kohë, por prapë mund ta ngre atë. Përveç kësaj, ju dëshironi të jeni në gjendje t’i mbani çantat tuaja vetë, pa ndihmë”, shpjegoi ajo.

Natyrisht, përveç forcimit që ofron gjimnastika, ajo pa edhe përfitime të tjera, që kanë të bëjnë me shëndetin e saj mendor. “Unë vij nga një brez njerëzish me një histori depresioni. Kështu që mënyra më e mirë për të luftuar depresionin është të filloni të lëvizni”, këshilloi ajo audiencën e saj.

