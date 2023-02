Meta për protestën e opozitës: Populli ka vendosur që Edi Rama të largohet një orë e më parë

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka deklaruar se populli që do të marrë pjesë në protestën e 11 shkurtit e ka vendosur që të largojë sa më parë nga pushteti kryeministrin Edi Rama, për të cilin tha se është “subjekt i merituar për drejtësinë” dhe e quajti “koka e qindra aferave”.









Ilir Meta: Jam i bindur se populli i Shqipërisë do jetë nesër në shesh për të kërkuar llogari.

Edi Rama më mirë se kushdo tjetër e ka të qartë se llogaridhënies nuk i shmanget dot se populli s’do lejojë askënd të luajë më me fatet e tij.

Shmangia e llogaridhënies e transparencës me shpresën e mjerë se do shpetoje, iluzion i një të mbyturi që kapet pas fijes së barit.

Populli është ai që jep pushtet por edhe ia heq atij që e përdor për të grabitur paratë e popullit dhe interesat kombëtare.

Populli jam i bindur se e ka marë vendimin, s’mund të lejojë kurrë që Rama të vijojë të trajtojë zyrën e kryeministrit si cerdhe mafioze ku ndahen paratë dhe pasuritë e shqiptarëve, për korrupsion politik, financar pa fre.

Populli ka vendosur që Edi Rama të largohet një orë e më parë si një mafioz i provuar dhe me fakte dhe i korruptuar që s’ka asnjë lidhje mje postin e kryeministrit.

Rama është tashmë një subjekt i merituar për drejtësinë për veprimet e tij shumë të rënda kundër kushtetutës, grabitjen financiare me miliarda euro, i provuar me fakte si korruptuesi i McGonigal, grabitjes me inceratorët, shkatërruesi i teatrit e koka e qindra aferave.

Nesër populli flet e të gjithë duhet të dëgjojnë e t’i binden vullnetit të tij.

