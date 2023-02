“Ne nuk e dimë se kush e zotëron atë”/ Pas balonës kineze, SHBA rrëzuan “objektin fluturues” mbi Alaskë!

Ushtria amerikane rrëzoi një objekt të paidentifikuar mbi Alaskë të premten me urdhër të Presidentit Biden.

Nuk është konfirmuar nëse bëhet fjalë për një balonë spiune apo një dron. Objekti po fluturonte në një lartësi prej 40,000 këmbësh (rreth 12 kilometra) që mund ta bënte atë të rrezikshëm për aviacionin civil, tha Pentagoni.

Urdhri për goditjen u dha “për çdo rast”, thanë autoritetet.

Një zëdhënës i Pentagonit tha të premten se objekti ishte “afërsisht sa një makinë e vogël”.

