Prindër, a u flisni foshnjave “bisedë për fëmijë”? Si zbulon kjo rrezikun e autizmit

Asnjë nënë apo baba nuk mund t’i rezistojë të flasë ëmbël dhe me një ton lozonjare me fëmijën e tyre me theksin e “bebes” dhe shprehjet intensive të fytyrës. E megjithatë, përgjigja e fëmijës ndaj kësaj mënyre të të folurit mund të zbulojë shumë për problemet e sjelljes që mund të jenë të pranishme dhe të veprojnë si mjet për një mjet diagnostikues të hershëm të çrregullimit të spektrit të autizmit.









Sipas studimit të botuar në JAMA Network Open, fëmijët që nuk mund t’i përgjigjeshin këtij toni të ndryshëm të zërit në një test të gjurmimit të syve, kishin gjithashtu aftësi më të dobëta sociale dhe gjuhësore.

Në eksperimentet e tyre, studiuesit ekspozuan 653 fëmijë të moshës një deri në dy deri në dy video një minutëshe: njëra shfaqte një grua që fliste në gjuhën “bebe” dhe tjetra skena abstrakte.

Fëmijët që nuk ishin në spektrin e autizmit treguan vazhdimisht interes të lartë për videon me tonin lozonjar të zërit, duke kaluar mesatarisht 80% të kohës duke e parë atë, duke injoruar plotësisht skenat abstrakte. Në të kundërt, fëmijët e së njëjtës moshë, të cilët ishin diagnostikuar në spektrin e autizmit, përfshinin të gjithë gamën e niveleve të përqendrimit, me disa të fokusuar ekskluzivisht në imazhe të rastësishme.

Në fund të fundit, grupi i fëmijëve që akorduan në më pak se 30% të kohës videon e të folurit “fëmijë” mund të identifikohet me saktësi se kanë çrregullime të spektrit të autizmit me këtë masë. Këta fëmijë gjithashtu treguan rezultate më të ulëta në testet e mëvonshme të gjuhës dhe aftësive sociale.

Megjithatë, fëmijët që ishin në spektrin e autizmit, por që kaluan shumicën e kohës së tyre video me nënën, treguan aftësi më të mëdha sociale dhe gjuhësore, duke theksuar diversitetin e çrregullimit të spektrit të autizmit.

Së fundi, nëse vëmendja më e vogël ndaj të folurit “fëmijë” është shkaku i shoqërueshmërisë së reduktuar apo thjesht një simptomë është ende e paqartë. Megjithatë, duket se është një biomarker shumë i saktë për një nënlloj të gjendjes, vëren ekipi.

“Fakti që ne mund të identifikojmë me besueshmëri fëmijët në spektrin e autizmit duke përdorur një test kaq të thjeshtë dhe të shpejtë të gjurmimit të lëvizjeve të syve është vërtet i jashtëzakonshëm”, tha Dr. Karen Pierce, autore e studimit dhe profesoreshë e neuroshkencës në Universitetin e Kalifornisë në Shkollën e Mjekësisë San Diego dhe bashkëdrejtore e Qendrës së Ekselencës së Autizmit të universitetit.

Siç përfundojnë studiuesit, testi i zbulimit të lëvizjeve të syve mund të përfitojë kontrollin e hershëm, diagnostikimin dhe prognozën e çrregullimit të spektrit të autizmit dhe të ndihmojë mjekët të përcaktojnë se cilat trajtime do të ishin më efektive për fëmijën.