Protesta/ Berisha Paralajmëron policinë, punonjësit e SHIK-ut: Të kenë shumë kujdes

Kryetari i PD, Sali Berisha ka paralajmëruar policinë dhe SHIK që të kenë kujdes në protestën e thirrur më 11 shkurt dhe se nëse do të ketë incidente, “çdo protestues i lënduar do të konsiderohet i persekutuar politik dhe persekutori i tij do përgjigjet dhe pas 30 vitesh”.









Pyetje: Nëse në protestën e datrës 11 shkurt do ketë incidente nga qytetarët a do ndihet përgjegjëse PD?

Sali Berisha: Parlajmëroj policinë të mbajë qendrimin më korrekt, çdo protestues i lënduar do të konsiderohet i persekutuar politik dhe persekutori i tij do përgjigjet dhe pas 30 vitesh.

Ndaj paralajmëroi policinë, punonjësit e SHIK-ut të kenë shumë kujdes. Madje mos futen fare në turmë.

Sepse në SHIK po ndodh dhe ai do të jetë në atë.. ai po shkatërron institucionin.

Ky këshilltari i Edi Ramës që shkon aty po shpërbën institucionin.