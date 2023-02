Shtetet e BE-së mund të ndërtojnë gardhe kufitare me fondet e BE-së, thotë kreu i PPE-së, Manfred Weber

Qëndrimi se “është koha për të rimenduar politikën evropiane të imigracionit” është mbështetur në një artikull të bashkë-nënshkruar në gazetën franceze Figaro nga presidenti i grupit politik të Partisë Popullore Evropiane në Parlamentin Evropian, Manfred Weber dhe kreu i delegacionit francez në PPE, François Bellamy.









Siç theksojnë ata, BE-ja duhet të zhvillojë një strategji për zgjidhjen e problemeve që lidhen me migracionin e cila do të bazohet në dy shtylla.

Nga njëra anë, “ka nevojë për mbrojtje efektive të kufijve të jashtëm dhe kjo do të bëhet me praninë dhe forcimin e potencialit të Frontex. Janë rojet kufitare dhe roja bregdetare që duhet të vendosin se kush vjen në Evropë dhe kush jo, dhe jo mafia e kontrabandistëve”, theksojnë ata, duke nënvizuar se “kjo do të thotë edhe se u lejohet shteteve anëtare që dëshirojnë të të mund të ngrenë gardhe të ruajtura me fonde evropiane në rast krize”.

Për më tepër, vijojnë ata, “më në fund duhet të jemi në gjendje të kthejmë njerëzit që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në tokën evropiane”. Shumica dërrmuese e emigrantëve që kalojnë Detin Mesdhe nuk janë refugjatë që ikin nga lufta, por emigrantë të paligjshëm që kërkojnë punë, theksojnë ata. Ata kërkojnë gjithashtu krijimin e rregullave uniforme për OJQ-të që kryejnë misione kërkim-shpëtimi që do t’i detyrojnë ato të respektojnë Ligjin e Detit.

Shtylla e dytë bazohet, siç thonë ata, në solidaritetin evropian dhe ndihmën për ata që kanë nevojë për mbrojtje.

“Kriza e migracionit është një sfidë evropiane që duhet ta përballojmë së bashku. Ne kemi nevojë për një strategji afatgjatë të zgjidhjes së problemeve në nivelin 27 dhe jo mosmarrëveshje të kota përçarëse siç ndodhi në rastin e Ocean Viking”, thonë Werner dhe Bellamy.

“Më në fund, ne duhet të rishikojmë se si Evropa mund të parandalojë tragjeditë në det duke parandaluar emigrantët të kalojnë. Ne gjithashtu duhet të rishqyrtojmë mundësinë e krijimit të qendrave evropiane të parapagimit jashtë kufijve tanë, në mënyrë që të përpunohen kërkesat për azil përpara se personat e papërshtatshëm të vihen në rrezik. Kjo procedurë ekskluzive do t’i jepte fund tragjedive që prekin Mesdheun, ndërsa do të ndryshonte në mënyrë vendimtare luftën kundër emigracionit të paligjshëm. Kjo është mënyra e vetme për të ndihmuar ata që vërtet kanë nevojë për mbrojtje, duke treguar rigorozitet dhe humanizëm”, përfundojnë ata.