Stresi/ Hulumtimet zbuluan se cila kohë e ditës na streson më shumë – Çfarë na streson më shumë

Zgjoni fëmijët për në shkollë, përgatitni mëngjesin, hipni në makinë dhe ngecni në trafik…. Me gjithë këto aktivitete në orar që nga momenti kur hapim sytë, ndoshta nuk është çudi që edhe orët e mëngjesit janë ato që na stresojnë më shumë.









Në veçanti, rezultatet e një sondazhi të ri britanik, i cili u bazua në përgjigjet e rreth 2000 të rriturve, zbuluan gjithashtu kohën e saktë kur ankthi godet një “tavan”: në orën 7:23 të mëngjesit, kur një prind tashmë është zgjuar dhe po mendon për të gjitha detyrimet që pasojnë.

Madje pjesëmarrësve iu kërkua të rendisin gjërat që i stresojnë më shumë, dhe ndër pesëdhjetë gjërat kryesore në atë listë ishin rënia në trafik, derdhja e diçkaje në tapet dhe zgjimi vonë. Megjithatë, ndoshta nuk është çudi që të rriturit përballen me tre ngjarje stresuese çdo ditë dhe gratë i përjetojnë ato një orë më herët se burrat.

Por ku është burimi i stresit? Sipas përgjigjeve të pjesëmarrësve, shkaqet kryesore të stresit të përditshëm përfshijnë lodhjen, për 46% të pjesëmarrësve, gjumin e parregullt (36%) dhe një ditë të ngarkuar në punë (33%). Si rezultat, këto ngjarje stresuese kishin më shumë gjasa t’i frustronin – me 32% -, t’i stresonin – me 23% – dhe t’i linin të lodhur – me 21%.

Përveç kësaj, të rriturit thanë se zakonisht kanë pesë gjëra në mendjen e tyre në të njëjtën kohë, ndërsa 16% thanë se ka të ngjarë të përjetojnë ngjarje më stresuese gjatë ditës se të tjerët.

Natyrisht, stresi i zgjatur nuk është i qëndrueshëm për trupin dhe ekspertët paralajmërojnë se nëse e mbajmë trupin vazhdimisht në gatishmëri, aktivizohet përgjigja e trupit “lufto ose ik”.

Si rezultat, prodhimi i adrenalinës rritet, e cila nga ana tjetër shkakton rrahjet e zemrës dhe presionin e gjakut. Lirohet gjithashtu më shumë kortizol, i cili rrit sasinë e sheqerit në qarkullimin e gjakut.

Megjithëse ky mekanizëm ishte i dobishëm për mbijetesën e njeriut në natyrë për të reaguar ndaj një kërcënimi të afërt, në botën moderne, nëse ky sistem mbetet i aktivizuar, organizmit krijohen një sërë rreziqesh shëndetësore.