Tërmet në Turqi/ Pamje të paimagjinueshme – Toka u nda në dysh (Video)

Faji i tërmetit vdekjeprurës që rrafshoi Turqinë dhe Sirinë, me numrin e të vdekurve tani që i kalon 20,000, ndodhet qindra metra në sipërfaqe. Fotot dhe videot kapin përçarjen e madhe të frikshme.

Shiko Videon:

Imazhi i rrafshimit në zonën ku ndodhet thyerja, në anën lindore të Anadollit, është tregues i shkallës së shkatërrimit të shkaktuar.

Gabimi, i përshkruar si një çarje masive, 500 km e gjatë, e cila po lëviz pllakën arabe në veri dhe shtyn pllakën e Anadollit në perëndim, u filmua me vonesë. Me këtë frazë, rrjeti turk Haber Turk transmetoi imazhe të pabesueshme të shkallës së katastrofës, e cila është cilësuar si e shtata më vdekjeprurëse në këtë shekull, përpara tërmetit dhe cunamit në Japoni të vitit 2011 dhe tërmetit të Iranit të vitit 2003, i cili vrau 31,000 njerëz.

Fjalët në të njëjtën kohë humbasin vlerën e tyre përballë spektaklit të paimagjinueshëm të krijuar nga marrëzia e natyrës.

Gjithçka duket se është kthyer në gërmadha. Toka është ndarë në dysh dhe normaliteti i ka lënë vendin shkatërrimit.

Tërmete të ngjashme në të kaluarën ka shkaktuar edhe thyerja e Anadollit, e cila arrin deri në Siri. Dinamika e tij është e tillë që shkakton tërmete më shumë se 7 gradë të shkallës Rihter, sipas ekspertëve.

Here is another comparison pre/post-event near #Nurdagi#earthquake #deprem

Also take a look at the collapsed grain silos on the right hand side.

imagery from google-earth and maxar pic.twitter.com/2PHCAKrONR

— Andreas Schäfer (@DrAndreasS) February 9, 2023