VIDEO/ “Mjafton vetëm ti ta fitosh Big Brother”, plas debati mes Armaldos dhe Luizit: Tani fillon përballja

Mungesa e Maestros në shtrat, shqetësoi Oltën dhe Luizin. Ata të dy nisën kërkimin në shtëpi për të gjetur









Mungesa e Maestros në shtrat, shqetësoi Oltën dhe Luizin. Ata të dy nisën kërkimin në shtëpi për të gjetur Armaldon dhe pasi e gjetën i thanë se u bënë merak që ai nuk po vinte të shtrihej.

Armaldo i tha atyre se ishte në dhomën e rrëfimit dhe nuk kanë pse merakosen kot për të.

Luizi dhe Olta nisën ngacmimet, duke i thënë Maestros se pa të nuk rrihet në shtëpi. Ata të dy, duke folur me batuta, i thanë atij se e kanë shumë xhan, edhe pse e duan jashtë shtëpisë.

Luizi i tha Armaldo se tani fillon përballja e vërtetë me të. Ky i fundit i tha Luizit që le ta marri ai Big Brotherin, vetëm të jetë i kënaqur. Luizi u shpreh se ka hequr dorë nga të gjithë banorët dhe se do merret vetëm me Armaldon dhe Oltën.

dhe pasi e gjetën i thanë se u bënë merak që ai nuk po vinte të shtrihej.

Armaldo i tha atyre se ishte në dhomën e rrëfimit dhe nuk kanë pse merakosen kot për të.

Luizi dhe Olta nisën ngacmimet, duke i thënë Maestros se pa të nuk rrihet në shtëpi. Ata të dy, duke folur me batuta, i thanë atij se e kanë shumë xhan, edhe pse e duan jashtë shtëpisë.

Luizi i tha Armaldo se tani fillon përballja e vërtetë me të. Ky i fundit i tha Luizit që le ta marri ai Big Brotherin, vetëm të jetë i kënaqur. Luizi u shpreh se ka hequr dorë nga të gjithë banorët dhe se do merret vetëm me Armaldon dhe Oltën.