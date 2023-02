Zemërimi rritet ndaj Erdoganit për reagimin e Turqisë ndaj tërmetit

Ndërsa numri i të vdekurve vazhdon të rritet pas tërmeteve shkatërruese në Turqi, po ashtu rrezikon edhe rreziku politik për liderin e vendit.









Politikanët e opozitës po fajësojnë hapur presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan për faktin se vendi ishte i përgatitur keq për katastrofën, si dhe për përpjekjet e ngadalta të ndihmës, të cilat ata thonë se është përkeqësuar nga dështimi i shtetit për të bashkëpunuar dhe koordinuar me autoritetet lokale dhe ndihmën e agjencive.

Zemërimi po rritet ndërsa presidenti turk përballet me zgjedhjet pas tre muajsh, në atë që ka të ngjarë të jetë gara më e luftuar në sundimin 20-vjeçar të Erdoganit.

“Ata dështuan në këtë, siç dështuan në çdo çështje tjetër, ata nuk dinë të menaxhojnë shtetin”, tha Kemal Kılıçdaroğlu, kreu i partisë kryesore opozitare CHP. “Nëse ka dikush përgjegjës për këtë proces, ai është Erdogan. Është kjo parti në pushtet që prej 20 vitesh nuk e ka përgatitur vendin për një tërmet”.

Trajtimi i kësaj krize humanitare nga Erdogan mund të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve. Përgjigja e dështuar e qeverisë së atëhershme ndaj tërmetit të madh në Turqinë veriperëndimore në vitin 1999 u pa gjerësisht se i dha mundësinë partisë AKP të Erdoganit për të fituar mbështetjen e popullit.

Një zyrtar turk i tha Reuters të enjten se autoritetet mund të konsiderojnë shtyrjen e zgjedhjeve të këtij viti, për shkak të tërmeteve.

“Duket sikur kemi dalë nga periudha zgjedhore në të cilën po hynim. Ne do të shikojmë zhvillimet, por për momentin ka vështirësi serioze për mbajtjen e zgjedhjeve më 14 maj”, tha zyrtari. Disa politikanë të opozitës besojnë se zgjedhjet do të zhvillohen, edhe nëse ato përfundimisht vonohen.

Numri i të vdekurve në Turqi është rritur në 19,388, ndërsa rreth 77,711 persona janë plagosur.

Në fillim të kësaj jave, Kılıçdaroğlu vizitoi disa rajone të prekura nga tërmetet, ku banorët u ankuan për mungesën e operacioneve efikase të kërkim-shpëtimit.

Kritikët thonë se fondet kombëtare të Turqisë të destinuara për fatkeqësitë natyrore u shpenzuan për projektet e ndërtimit të autostradave të menaxhuara nga bashkëpunëtorët e qeverisë. Në shumë zona, ndërtesat që u shembën u ndërtuan në fillim të vitit 2010 ose deri në dy vitet e fundit dhe normalisht duhet të ishin në përputhje me rregullat e tërmeteve në fuqi pas fatkeqësisë së 1999.

Ekipet e emergjencës po përpiqen të arrijnë disa nga zonat e prekura, të frenuara nga rrugët e prishura, moti i keq dhe mungesa e burimeve dhe pajisjeve të rënda, pasi disa zona janë pa karburant ose energji elektrike. Centralizimi i qeverisë së Turqisë nënkupton një sërë kufizimesh se si mund të funksionojnë organizatat e ndihmës, duke penguar përpjekjet e shpëtimit.

Disa të mbijetuar kanë thënë se kanë mbetur jashtë në temperatura të ulëta, pa ushqim dhe ujë, ndërsa të tjerë raportuan se edhe pse mund të dëgjonin të dashurit e tyre të bllokuar nën rrënoja, asnjë shpëtimtar nuk erdhi për t’i ndihmuar për t’i liruar.

Të enjten, tre ditë pas tërmeteve, Erdogan inspektoi disa nga zonat dhe premtoi ndihmë financiare prej 10,000 lirash (494 euro) për çdo familje të prekur, ndërsa banesat sociale do të ndërtoheshin për të gjithë të mbijetuarit brenda një viti.

Ai gjithashtu pranoi se “natyrisht, kishte (kishte) mangësi” pasi “nuk është e mundur të jesh gati për një fatkeqësi si kjo”, por se “gjërat tani janë kthyer në rrugën e duhur”. Dhe ai u përgjigj kundër kritikëve të përgjigjes së shtetit.

“Disa njerëz të pandershëm, të pandershëm po bëjnë deklarata të rreme si ‘Nuk pamë asnjë ushtar apo polic’. Ushtarët dhe policët tanë janë të nderuar. Ne nuk do të lejojmë që të pabesët të flasin për ta kështu”, tha ai.

Megjithatë, të premten, Erdogan pranoi se operacionet e kërkim-shpëtimit mund të ishin më të shpejta.

“Edhe pse ne kemi ekipin më të madh të kërkimit dhe shpëtimit në botë për momentin, është një realitet që përpjekjet e kërkimit nuk janë aq të shpejta sa ne donim të ishin”, tha ai.

“Ne do t’i rindërtojmë këto objekte brenda një viti dhe do t’ua kthejmë qytetarëve. Ndërkohë që ne do të paguajmë qiranë e qytetarëve që nuk duan të qëndrojnë në çadra”, shtoi ai.