“Ndërtesat ranë si domino”, reportazhi i BBC për lagjen e goditur nga tërmeti në Turqi: Shoqja, i dashuri dhe ish-i i saj u bënë bashkë për të kërkuar 19-vjeçaren e mbetur nën rrënoja

Në artikullin në fjalë, një rëndësi e veçantë i kushtohet një vajze 19-vjeçare, e cila kishte mjaft popullaritet në zonë, por që për fat të keq nuk i mbijetoi dot tërmetit tragjik.

Atje përmenden gjithashtu edhe historitë e banorëve të tjerë të zonës, si dhe të atyre që u nxorën gjallë nga rrënojat.

Artikulli i plotë:

Mbi një tumë të paqartë rrënojash në Turqinë jugore, është një kornizë dritareje e ruajtur çuditërisht mirë, me një perde me printime fluturash që valëvitet nga era e ftohtë.

Para tërmetit, 19-vjeçarja Ceyda Ocan shikoi nga ajo dritare dhe ato perde, në rrugën e saj në qytetin e Iskenderun. Tani shoqja e saj më e mirë Damla është në rrugë me familjen e saj, duke parë në bllokun e apartamenteve të rënë dhe duke shpresuar se Ceyda ka mbijetuar, ndërsa punonjësit e shpëtimit po vijojnë gërmimet dhe qentë nuhasin për shenja jete.

Damla u takua me Ceydën në lagje kur ajo ishte gjashtë vjeç dhe Ceyda tetë, dhe ata qëndruan afër njëra-tjetrës. Ata i blenë ato perde së bashku në një udhëtim të fundit pazar.

“Ne të dy i duam fluturat,” thotë Damla duke qarë. Në telefonin e saj është një foto e një torte ditëlindjeje e organizuar nga Ceyda për Damla-n dhe motrën e saj, e cila me krem ​​lejla me dekorime fluturash shkruan: “Kush të do më shumë në botë? Ne sigurisht!”

Blloku i apartamenteve të Ceyda-s, i quajtur Orcan, ishte i vendosur në një rresht ndërtesash rozë dhe bezhë me ballkone të vogla, në qendër të Iskenderunit, të gjitha me dyqane në katin e parë. Kur tërmeti me magnitudë 7.8 goditi në orën 04:17 të së hënës, Ceyda ishte në gjumë së bashku me banorët e tjerë të Orcanit.

Blloku u rrudhos nga forca e dridhjes.

Shumë ndërtesa në Turqinë jugore janë zhdukur këtë javë, por kjo është historia e Orcanit, shtëpia e Ceyda-s dhe familjes së saj së bashku me banorët e 14 banesave të tjera. Në ditët pas tërmetit, miqtë dhe familja e tyre u mblodhën rreth Orcanit duke shpresuar për më të mirën dhe duke folur për të dashurit e tyre.

Ne dëshmuam një moment të shkurtër gëzimi të mërkurën kur një e mbijetuar u nxor nga rrënojat pas më shumë se një dite gërmimi, i cili ishte një nga fqinjët e Ceyda-s.

Sipas shpëtimtarëve dhe banorëve në zonë, ajo arriti të thotë se kishte folur me Ceyda-n përmes mureve të rrëzuara dhe se Ceyda kishte thënë se ishte mirë. Por zyrtarët paralajmëruan se e mbijetuara ishte e çorientuar dhe ajo që ajo tha, mund të mos kishte ndodhur në të vërtetë. Deri të premten, nuk kishte më lajme për këtë histori.

Ne u kthyem në Orcan dhe për tre ditë rresht dëshmuam përpjekjet informale të shpëtimit, njerëzit që iknin për në vende më të sigurta dhe spitalet fushore të ngritura për të mbijetuarit. Shpëtimtarët dhe fqinjët na thanë se ata ishin në dijeni për tre persona që mbijetuan, por për të tjerë nuk kishin dijeni.

Imazhet tregojnë blloqe apartamentesh të cilat janë shembur në Iskenderun të Turqisë si pasojë e tërmetit.

Të mbledhurit thanë se Orcan ishte shtëpia e një komuniteti të lidhur ngushtë, ku fqinjët vizitonin shpesh shtëpitë e njëri-tjetrit për çaj ose kafe turke.

Banorët e Orcanit dhe ndërtesave të tjera në rrugë kishin grupe ËhatsApp dhe organizonin takime të rregullta.

Kur e pyetën se si ishte lagjia, xhaxhai i Damlës, Emrullah, i cili kishte një dyqan ushqimor lokal, shtrëngoi duart së bashku. “Kështu,” tha ai.

Orcan ka qëndruar për dekada. Kur ra tërmeti, vendasit na thanë se ndërtesat në rreshtin e Orcanit ranë “si domino”.

Në të dyja anët e vijës së shkatërrimit, ndërtesa të ngjashme duken të padëmtuara.

Pse tërmeti ishte kaq vdekjeprurës?

Cansu, një mjeke vendase, njihte disa nga njerëzit që jetonin në Orcan. Pas goditjes së tërmetit, ajo u largua nga shtëpia e saj dhe vrapoi rreth qoshes në hyrje të rrugës së Ceyda-s.

Ndërtesat përgjatë atij rreshti tani janë thërrmuar dhe janë kthyer në një masë mbeturinash. Vetëm disa gjurmë të banorëve brenda janë të dukshme. Një çift i zbukuruar me personazhe nga filmi i Disney Frozen; një Kuran i grisur; një furrë e bardhë e shtypur; një orë me rripa të kuq, e ngrirë në kohë.

Një burrë, gjyshi i të cilit ishte një i apasionuar pas notit dhe kishte dashuri për birrën dhe specat e mbushura, i cili jetonte në ndërtesën ngjitur, arriti në rrënojat poshtë perdeve të Ceyda dhe nxori një telefon.

Ajo ishte ende duke punuar dhe fotografia e sfondit të telefonit ishte fytyra e gjyshit të saj. Burri buzëqeshi me një buzëqeshje të hidhur.

Kati i parë: ‘Ajo nuk do të jetë në gjendje të përgjigjet’

Një nënë, 63-vjeçarja Sehvar dhe vajza e saj joverbale Derya jetonin në katin e parë të pallatit.

Anëtarët e familjes që shikonin përpjekjet e shpëtimit thanë se dyshja e kalonin shumicën e kohës së bashku në shtëpi, ndërsa Sehvar kujdesej për vajzën e saj.

“Edhe nëse ajo është gjallë dhe dëgjon tingujt që pyesin nëse dikush është atje, ajo nuk do të jetë në gjendje të përgjigjet,” tha motra e Deryas Deniz, e cila udhëtoi nga shtëpia e saj rreth dy orë larg për të qenë te rrënojat.

Në të njëjtin kat, në anën tjetër të ndërtesës, banonte Berk i diplomuari në universitet. Një burrë tha se ai shihej shpesh nëpër lagje duke pirë Coca-Cola dhe bëri shaka se duhej të kishte pirë disa litra nga ajo çdo ditë.

Shumë nga ata që folën për të thanë se ai ishte “inteligjent”, “i shoqërueshëm” dhe “i pashëm”.

Vëllai i Berk, Dogukan tha se ai ishte bllokuar nën rrënojat në këmbët e ndërtesës me nënën e tij pas tërmetit, por u arrit të shpëtohej. Ai ishte kritik ndaj përpjekjes zyrtare të shpëtimit dhe tha se kishte pritur nën rrënoja për nëntë orë.

Ai tha se nuk donte të fliste më shumë për përvojën, ndërsa vëllai i tij ishte ende i zhdukur, por fqinjët thanë se ai ishte shpëtuar pasi kishte arritur të thërriste për ndihmë vëllain tjetër, i cili nuk ishte në shtëpi në kohën e tërmetit.

Berk nuk është parë prej ditësh dhe nëna e tij tani ndodhet në spital me lëndime, duke u thënë mjekëve: “Nuk i ndjej këmbët dhe djali im është bllokuar brenda”.

Kati i dytë: ‘Nuk mund të jetonin pa njëri-tjetrin’

Në katin e dytë jetonin një nënë dhe një vajzë, Hatice 64-vjeçare dhe Derya 33-vjeçare.

Një anëtar i familjes e përshkroi çiftin si Tom dhe Jerry.

“Çfarëdo që të bënte njëra, tjetra bënte të kundërtën. Por ato nuk mund të jetonin pa njëri-tjetrin”, tha i afërmi. “Ata ndoshta janë centimetra larg njëri-tjetrit edhe tani.”

Mevlut, babai i Deryas dhe ish-bashkëshorti i Hatice, ka pritur çdo ditë për lajmet rreth tyre.

Ai e përshkroi vajzën e tij si “të bukur” dhe “plot jetë”.

Në punën e Derya, tha ai, ajo ishte përgjegjëse për sigurimin e mjediseve të sigurta në vendin e punës.

Kjo do të thoshte se ajo do të dinte “ku të shkonte, çfarë të bënte, si të vepronte” në rast urgjence.

Ai po qëndronte pozitiv dhe ishte plot besim në aftësitë e vajzës së tij, duke mbajtur shpresën se ajo “do ta çonte nënën e saj dhe të tjerët në një vend të sigurt në ndërtesë”.

Kati i tretë: ‘Ceyda do të buzëqeshë përsëri’

Me Ceydën në katin e tretë jetonin nëna dhe babai i saj. Motra e saj e madhe ishte larguar nga shtëpia, por ishte ende afër. Fqinjët e mbledhur na thanë se kur motra e saj mbërriti në Orcan pas tërmetit, asaj i ra të fikët dhe duhej ta merrnin me vete.

Gjyshërit e saj jetonin gjithashtu aty pranë. Edhe ndërtesa e tyre u shkatërrua nga tërmeti.

Të afërmit i cilësojnë si një familje e ngushtë dhe prindërit si çifti perfekt.

Babai i Ceyda, Cengiz, zotëronte një dyqan pjesësh këmbimi. Mamaja e saj kishte humbur dy nga motrat e saj më herët në jetë, dhe anëtarët e familjes thonë se shqetësohen se si do ta përballojë ajo nëse nxirret nga rrënojat për të mësuar se edhe prindërit e saj tani kanë vdekur.

Popullariteti i Ceyda-s në komunitet është i dukshëm edhe në sytë e banorëve të zonës. Fytyrat e miqve ndriçohen kur kujtojnë kujtimet e saj, ndërsa i dashuri i saj aktual dhe ish-i dashuri i bashkohen kërkimit për të.

Ajo u përshkrua si një person i zhytur në mendime dhe kishte punuar shumë për të hyrë në një universitet në Stamboll këtë vit për të studiuar sëbashku me Damla-n.

“Gjëja e saj e preferuar është të shkojë për kafe”, thotë Damla, duke shtuar se Ceyda shpesh i nxirrte miqtë e saj jashtë me makinën e saj të bardhë Volksëagen.

Makina tani është e parkuar disa metra larg pallatit të rrënuar, me xhamin e përparmë të shtypur. Brenda mund të shihet një çakmak i kuq.

Të premten, punonjësit e shpëtimit thirrën nga dritarja e Ceyda: “A është dikush gjallë atje?” përpara se makineritë e rënda të hynin në dhomë, duke i shtyrë ato perde fluturash në mbeturina.

Damla thotë se është ende e vendosur që Ceyda do të gjendet e sigurt dhe “do të buzëqeshë përsëri”.

Kati i katërt: ‘Sa kohë kam qenë poshtë?’

Ndërsa qëndruam pranë ndërtesës, duke mësuar për banorët e saj nga miqtë dhe familja, një i mbijetuar u nxorr jashtë.

Ishte Ferdane, një nënë beqare rreth të 50-tave, e cila është shumë e pëlqyer në komunitet. Ajo jetonte në katin e katërt.

Ajo ishte e mbijetuara që tha se kishte folur me Ceyda.

Punonjësit e shpëtimit thanë se ajo ishte plagosur dhe e shqetësuar dhe ishte dërguar në spital, ku djali i saj i rritur ishte pranë shtratit të saj.

Kur ajo po nxirrej nga rrënojat, kishte pyetur se sa kohë kishte qenë nën rrënoja, tha një punëtore.

Djali i saj u përgjigj: “Tri ditë mama”. Ajo mendoi se ishin gjashtë.

Megjithatë, deri të premten, punonjësit e shpëtimit u kishin thënë familjeve se nuk duhet të prisnin më për të mbijetuar.

Nëse do të kishte, do të ishte një mrekulli, thanë ata.

Më vonë, trupi i Ceyda u gjet menjëherë pas publikimit të këtij artikulli, së bashku me trupat e babait dhe nënës së saj. Familja e saj i varrosi menjëherë në Iskenderun.