Njeriu i gërmave të arta/ Jurgen Klopp është në bisedime me Real Madridin dhe ka kërkuar lojtarët Bellingham dhe Mbappe

Kontrata e gjermanit Jurgen Klopp me Liverpoolin skadon në vitin 2026. Trajneri gjerman që nga viti 2015 ka arritur t’i rikthejë klubit lavdinë e humbur.









Fitimi i kampionatit, Liga e Kampionëve dhe fakti që me të në krye “të kuqtë” kanë luajtur tre finale në nivel të lartë klubesh dëshmojnë se Klopp është njeriu që do të hyjë me germa të arta në librin e historisë së klubit.

Nuk ka asgjë për të sugjeruar se ai do të largohet nga Merseyside, por El Nacional pretendon se ata kanë zhvilluar bisedime me njerëzit e Real Madridit dhe madje kanë kërkuar për Jude Bellingham dhe një tjetër shtytje për Kylian Mbappe. Mbetet për t’u parë nëse publikimi është i vlefshëm.