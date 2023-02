“Opozita është e dobët”/ Thirrja e fortë e Aleksander Biberajt: Protesta duhen bërë sot, jo kur të ikin shqiptarët

Anëtari i Këshillit Kombëtar të PD-së, Aleksandër Biberaj ka shprehur kritika ndaj protestës së zhvilluar sot nga ish-kryeministri Sali Berisha.









Në një intervistë për “Panorama TV”, Biberaj tha se nuk mund të rrëzohet kryeministri Rama me protesta të zhvilluara një herë në dy muaj. Sipas tij, duhet radikalizuar situata duke bllokuar rrugë, porte dhe aeroporte.

Ndër të tjera, Biberaj i bëri thirrje drejtuesve të PD-së që të bëjnë sa më shumë protesta, përpara se të largohen shqiptarët nga vendi.

Biberaj: Duhet përmbysur Edi që të përmbyset Veliaj pastaj. Po ikin intelektual, edhe gjenerata e dytë për të tretë. Po ikin biznesmenë. Ka një shpërndarje normale të emigracionit botëror. Emigracioni që vjen nga Shqipëria ia ka tejkaluar edhe Sirisë. Ka përgjegjësi dhe opozita. Po të vazhdojmë me këto protesta një herë në dy muaj, atëherë Edi Rama do vazhdojë të vjedhë. Ka bllokuar pluralizmin. Këtu s’ka votime.

Pyetje: Këtë e ka bllokuar Rama?

Biberaj: Opozita është e dobët, ajo nuk diskutohet fare. Në 8 vite ne bëmë eksperimente me Lulzim Bashën. Edhe tani me Berishën ne kemi një vit që nuk është e bashkuar. Ne e votuam Berishën për aksion politik. Nuk është vetëm opinioni im. Unë i kam takuar të gjithë. Kam kërkuar protesta dhe radikalizim të situatës. Duhen bllokuar rrugët, portet, aeroportet. Me protesta të tilla, Rama s’ka për të ikur. Rama është një model i deformuar i Enver Hoxhës.

Ka disa analistë me pagesë që i shërbejnë qeverisë. Analistët me pagesë janë si vrasës me pagesë. Nuk po thotë njeri që ta rrëzojmë këtë qeverisje me dhunë. Le ta rrëzojmë këtë, të vijë një person tjetër, të jetë një socialist, të bëhet një qeveri e përbashkët. Nuk ka zgjedhje, ky është shqetësimi më i madh. Asnjë forcë politike s’mund të vijë në pushtet me dhunë.