‘Populli do marrë në dorë fatin e tij’/ Vasili tregon hapat e aksionit opozitar: Në shesh sot më shumë se 100 mijë protestues, hyjmë në stinën e revolucionit shoqëror

Nënkryetari i Partisë së Lirisë Petrit Vasili ka folur për Panorama TV në lidhje me protestën e thirrur ditën e sotme nga opozita përpara kryeministrisë.









Në një intervistë për gazetarin Elis Memelli, Vasili deklaroi se sot Shqipëria do të hyjë në një stinë protestash që i ka të gjitha tiparet e një aksioni revolucionar.

“Të gjithë janë të bindur se duhet të dalin në shesh sepse nuk kanë më asnjë zgjidhje tjetër. institucionet tani tentojnë të marrin peng jetën e njerëzve. Pandëshkueshmëria është në nivelet më të pabesueshme si kurrë më parë. Të gjithë janë vetëdijësuar se populli duhet të marrë fatet e tij në dorë. Mijëra qytetarë janë nisur nga të gjitha anët e vendit për të vënë një pushtet të barabartë për të tërë dhe jo një klikë mafioze që erdhe zyrën e kryeministrit e ka kthyer në një çerdhe mafioze.

Prezenca e qytetarëve është fuqia e fjalës. E gjithë Shqipëria është në këmbë sepse refuzon me çdo formë që të qeveriset nga mafiozë. Ne sot flasim ndërkohë që në Sharrë vazhdon dhe vidhet. Kryeministri i vendit ka paguar para për të dëmtuar opozitën. Luan me kufijtë territorial e të gjitha dhe vazhdon të rrijë në zyrën e kryeministrit. Ju them me sinqeritet. Lëvizjet në këtë mënyrë për ju kanë interes si gazetar por për mua kanë të bëjnë me atë që shqiptarët nuk e duan të keqe dhe e refuzojnë të keqen. Edi Rama është qesharak në rolin e autokratit që do të marrë. Aksioni opozitar do të jetë i pandalshëm. Hapet një stinë protestash që ka tipat e një revolucioni shoqëror shumë të fortë. Në zyrën e kryeministrit të Shqipërisë sot ndodhet një mafioz. Këtë e tregoi skandali McGonigal. Mesazhi sot është i padiskutueshëm shumë i fortë. Çdo sekond që Rama rri në atë zyrë rëndon llogarinë e tij me shqiptarët”, deklaroi Vasili.

Ai theksoi se sot pritet që në shesh të jenë më shumë se 100 mijë protestues nga i gjithë vendi. “Mund të jenë më shumë se 100 mijë protestues nga të gjitha qytetet e vendit. Besoj se do të jetë protesta më e madhe që pluralizmi ka parë ndonjëherë”, u shpreh ai.