Protesta e opozitë/ Deputetja e PD: Qytetarët i janë përgjigjur thirrjes, refuzojnë të ikin më nga Shqipëria

Deputetja e Partisë Demokratike Lindita Metaliaj ka folur për protestën e opozitës teksa në selinë e Partisë Demokratike kanë nisur të mblidhen protestuesit e parë.









Në një intervistë për gazetarin e Panorama TV, Klevin Muka ajo u shpreh se qytetarët i janë përgjigjur pozitivisht thirrjes së ish kryeministrit Berisha për të marrë pjesë në protestë.

Ajo theksoi se përballë situatës së vështirë ekonomike deri më sot qytetarët kanë parë si të vetmin shpëtim largimin nga vendi me gomone.

“Ka një organizim shumë të mirë. Qytetarët i janë përgjigjur thirrjes për të qenë në këtë protestë. Do i kërkojmë nga sheshi Skënderbej të largohet nga qeveria. Lezha është një qark i varfër në një situatë krize të thellë ekonomike. Niveli i papunësisë është në nivele ekstreme. Varfëria është ekstreme. 40% e familjeve janë në pamundësi ekonomike dhe varfëri ekstreme. Jemi një qark dhe një zonë që po merren me bujqësi dhe blegtori por nuk kanë pasur asnjëherë subvencionime nga shteti. Qytetarët përballen përditë me çmimet dhe taksat e larta. Të vetmin shpëtim që kanë gjetur qytetarët e Lezhës është të largohen nga vendi me gomone. Pjesëmarrja do të jetë masive. Ne do i shkojmë deri në fund”, u shpreh ajo.