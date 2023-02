Protesta e opozitës/ Analisti: Shqiptarët kanë humbur shpresën te Shqipëria

Analisti Ben Andoni është shprehur se opozita duhet të krijojë frymë dhe të arrijë fitoren në zgjedhje, e cila sipas tij është e vetmja mënyrë për të larguar kryeministrin Edi Rama nga pushteti.









Komentet Andoni i bëri përmes një interviste për Panorama TV, ku tha se shqiptarët duhet të mësohen me sistemin e demokracisë dhe meqë e votuan Ramën për mandatin e tretë, tani të mbajnë edhe pasojat e qeverisjes së tij.

Ai tha gjithashtu se populli shqiptar ka humbur shpresën për të ardhmen, falë politikës që po zhvillohet në vend.

“Shqiptarët kanë humbur shpresën te Shqipëria dhe kjo është dhimbja më e madhe. Është dhimbje ekzistenciale e shqitarëve që e kanë sghprehur Konica dhe personazhe të tjerë. Kjo lloj PD-je ka kohë që e ka humbur misionin e vetë. Uroj që të dyja këto parti të mëdha do të hapin udhë për të ulur pragun zgjedhor për partitë e tjera. Shipërinë nuk e përfaqësojne më as demokratët dhe as socialistët.

Mënyra për të rrëzuar Ramën është nëpërmjet zgjedhjeve. Opozita kështu siç është tani, duhet të krijojë frymën dhe të arrijë fitoren në zgjedhje. Neve kemi kaluar kriza të mëdha deri tani. Do të shikojmë tani në zgjedhjet lokale sesa vend do të zërë opozita. Nëse bëjmë largime të tilla me revolucion, shqiptarët duhet të mësohen me demokracinë, i dhanë Ramës mandatin e tretë, le ta provojnë sesi dalin tani me mandatin e tretë”, u shpreh Andoni.