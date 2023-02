‘Rama ka lidhje me bandat, meriton burg’/ Berisha-socialistëve: Çfarë ju lidh ju me këtë njeri?

Kreu i PD, Sali Berisha para selisë së PS tha se kryeministri Edi Rama është i lidhur me krimin dhe ai duhet të largohet sa më parë.









Berisha tha se PS nuk mbron interesat e socialistëve dhe se vendi i Ramës është në burg.

“Rama me lidhjet e tij me krimin, bandat i ka shkaktuar shqiptarëve plagë të mëdha. Ka larguar 937 mijë qytetarë. Erdha këtu t’ju them se Rama në piramidën e krimit dhe drogës nuk është i vetëm, ai që kryeson grupin Parlamentar është një njeri i turpshëm.Së pari për një mesazh paqësor për të gjithë socialistët e ndershëm shqiptarë. Kërkoj mirëkuptimin e tyre, i siguroj se aq sa kanë ata respekt për votën e tjetrit, aq ka Sali Berisha respekt për ta. Kjo ndërtesë është shndërruar në selinë e së keqes nga një grup kriminal i kryesuar nga Rama. Edi Rama me piramidën e krimit dhe të drogës nuk është i vetëm. E kam denoncuar vazhdimisht. Ai që kryeson grupin parlamentar është një trafikant i shpifur, i cili merrej në Rumani duke nxjerrë viza prostitutave rumune. Është një njeri që merret me trafiqe, i del emri në regjistrimet e shumë grupeve kriminale, çfarë i lidh socialistët me ta? Ata nuk mbrojnë interesat e socialistëve” Merrej duke i nxjerrë viza prostitutave, i del emri në të gjithë listat e zeza. Ata nuk mbrojnë interesat e socialistëve por vetëm të tyre. Merrni Gjiknur burgun, e keni parasysh ju. Vendi i Ramës është në burg dhe vetëm në burg. Çfarë ju lidh ju me Belinda Ballukun, ne jemi në betejë me të. Po Xhaçka me çfarë merite e bëri burrin investitor strategjik? Çfarë ju lidh ju me individët që janë të lidhur kokë e këmbë me krimin, merreni si mesazh ardhjen time”, tha ai.