Tërmet në Turqi/ Eksperti vlerëson se të vdekurit do të kalojnë 50 mijë

Numri i të vdekurve nga tërmetet e fuqishme në Turqi dhe Siri është 24.218. Agjencia e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) njoftoi se numri i të vdekurve në Turqi ka arritur në 20,665. Në të njëjtën kohë, në Siri janë identifikuar 3553 persona që kanë humbur jetën.









Sipas AFAD, pothuajse 93,000 njerëz janë evakuuar nga zonat e prekura në Turqinë jugore, ndërsa më shumë se 166,000 njerëz janë të përfshirë në operacionet e shpëtimit dhe ndihmës.

Që nga e hëna, janë regjistruar 1,891 pasgoditje.

Eksperti grek “sheh” më shumë se 50 mijë të vdekur

Nga ana e tij, profesori i Gjeologjisë dhe Menaxhimit të Fatkeqësive Natyrore i Universitetit të Athinës dhe presidenti i OASP, Efthymios Lekkas, vlerësoi për APE-MPE se të vdekurit do të arrijnë në 50 mijë.

Lekkas ndodhet në Turqi së bashku me anëtarët e EMAK-ut të cilët po tentojnë të shpëtojnë nën rrënoja dhe një grup mësuesish nga Greqia.

Ata kanë mbuluar tashmë për autopsi pothuajse të gjithë zonën e prekur nga tërmeti në Turqi dhe Siri, duke u përpjekur të ndihmojnë banorët e zonës me çdo mundësi. Siç thotë zoti Lekkas për Agjencinë Athinase dhe Maqedonase të Lajmeve, zona e shkatërruar nga tërmeti përfshin 12 qytete dhe është afërsisht sa Greqia. Ai flet edhe për një nga fatkeqësitë më të mëdha që ka hasur ndonjëherë.

Ekipi grek arriti të shpëtojë disa persona të bllokuar në rrënoja në Antioki. Mes tyre ishin edhe tre fëmijë. “Që në momentin e parë që mbërritëm iu përkushtuam punës së shpëtimit, deri më tani kemi shpëtuar pesë persona dhe po mundohemi të gjejmë të tjerë për të shpëtuar, por në kushte shumë të vështira koha po ikën”, thotë z. Lekkas. APE-MPE, duke shpjeguar në të njëjtën kohë se “ka një metodologji të tërë për diktim. Fillimisht, duke qenë se ekziston ky kaos në thelb nga ana e informacionit, ne u mbështetëm te banorët që na thanë se kanë të afërm të cilët i kanë dëgjuar në rrënoja. Më pas bëhet operacioni shumë i rrezikshëm nga ana e njerëzve të EMAK-ut për infiltrim në ndërtesa”. Z. Lekkas shton gjithashtu se tani e tutje do të jetë shumë e vështirë për të gjetur të mbijetuar pasi siç thotë ai është shumë ftohtë dhe personat e bllokuar, shumë prej të cilëve janë të lënduar, nuk mund të qëndrojnë gjatë nën rrënoja.

Faktorët që çuan në shkatërrim

Sipas profesorit të Gjeologjisë dhe Fatkeqësive Natyrore të Universitetit të Athinës, përveç faktorit evident dhe më të rëndësishëm, ai i magnitudës së madhe të tërmeteve që goditën vendin fqinj, një sërë faktorësh të tjerë kontribuan në shkatërrimin e kaq shumë ndërtesave duke rezultuar në humbjen e kaq shumë jetëve njerëzore. “Faktori i dytë ishin tokat e themelit. Në shumë fusha, por jo të gjitha. Domethënë, ato ishin toka shumë të lirshme, të cilat rritën lëvizjen sizmike. Faktori i tretë është se rregullimi i tërmeteve është inferior ndaj të tonit. Faktori i katërt ishin materialet e ndërtimit. Ndërtimet në zonë në përgjithësi janë të degraduara. Faktori i pestë është se ndërtesat e tyre janë të bukura arkitekturore nga jashtë, kanë disa veçori, por këto veçori arkitekturore ishin gjëja më e rrezikshme e ndërtesave. Nuk ishin ndërtesa simetrike, kishin zgjatime, muratura nuk lidhej me kornizën e koksit”.

“Vendi u zhyt në kaos. Të vdekurit do t’i kalojnë 50 mijë”

Ka një vështirësi absolute, thotë zoti Lekkas “dhe për ekipet e shpëtimit dhe për ne që erdhëm të parët dhe për banorët që do të duhet të durojnë këtë situatë edhe për disa vite të tjera. Është shumë e vështirë nga një moment në tjetrin, ndërkohë që ke shtëpinë dhe familjen tënde, të lirohesh papritur. Dhe kjo është e vërtetë për më shumë se një milion njerëz. Vlerësimi im i bazuar në të dhënat shkencore është se të vdekurit mund të kalojnë 50,000. Nëse llogaritni ndërtesat që janë shembur, numrin e njerëzve brenda, faktin që shembja ishte e menjëhershme dhe fakti që ishte natë, gjithçka tregon se do të kemi disa dhjetëra mijëra viktima”. Banorët e mbijetuar të zonës nuk e kanë kaluar ende tronditjen, thotë për APE-MBE z. “Ka mijëra pika ndërhyrjeje. Për momentin kemi rreth 25 misione të huaja që mund të marrin një rol operacional, gjë që është shumë e vështirë. Ka edhe misione lokale, por sado të ishin nuk do të ishte e mundur të përballeshim me situatën”, argumenton zoti Lekkas.

“Gjërat janë edhe më keq në Siri”

Duke qenë se vendi është në luftë ashtu siç është, gjërat atje janë edhe më të vështira. “Ata lejuan afrimin e ekipeve të shpëtimit vetëm ditën e mërkurë, gjërat janë edhe më të vështira, megjithëse tërmeti atje ishte më pak intensiv dhe rezultatet ishin më të vogla në përmasa”, shpjegon zoti Lekkas. Disa nga zonat e prekura nga tërmeti janë nën kontrollin e Damaskut dhe të tjera janë nën kontrollin e rebelëve. Pas bombardimeve të 11 viteve të luftës civile, në ndërtesat e mbetura dëmet janë të mëdha. “Të vdekurit janë më pak sepse zona e goditur është në buzë të çarjes dhe është më pak e populluar. Nuk ka të njëjtën dendësi të popullsisë si zona e prekur në Turqi”, thekson ai.