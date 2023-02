VIDEO/ Arsenal zhgënjen sërish, ‘topçinjtë’ barazojnë ndaj Strakoshës!, Humbet edhe Tottenham

Arsenali është ndalur për javën e dytë radhazi në kampionatin anglez, këtë herë duke barazuar në shtëpi përballë Brentfordit në një sfidë shumë të luftuar.









Ndonëse skuadra që kryeson Premier Ligën ishte më pranë fitores, duke kërkuar me ngulm golin derisa e gjeti me Trosard, ajo u arrit shumë shpejt nga miqtë të cilët barazuan me Tonej në minutën e 74-t. Kështu, ata vulosën një barazim 1-1 që mund të bëjë shumë më interesante garën për titullin në Angli.

Por surpriza e ditës ka qenë padyshim fitorja e thellë 4-1 e Leister ndaj Totenhem. Ky i fundit kishte mundur pak ditë më parë Mançester Sitin me shifrat 1-0, por sot ishte i pafuqishëm përballë vendasve edhe pse ishte i pari në avantazh me Bentankur. Mendi, Medison, Iheanaço dhe Barns përmbysën rezultatin duke i dhënë Leister një fitore bindëse dhe lënë Totenhem përsëri jashtë zonës së Ligës së Kampioneve.

REZULTATET

Arsenal-Brentford 1-1

66’ Trosard / 74’ Tonei

Kristal Palas-Brajton 1-1

70’ Tomkins/ 63’ Març

Fullhem-Notingem Forest 2-0

17’ Uillian, 88’ Solomon

Leister-Totenhem 4-1

23’ Mendi, 25’ Medison, 45’+4’ Iheanaço, 81’ Barns / 24’ Bentankur

Sauthempton-Ullvërhempton 1-2

24’ Alkaraz / 73’ (ag) Bednarek, 87’ Zhoao Gomes

