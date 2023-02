Video / Ku dallojnë spotet e PL-PD për protestën e 11 shkurtit, diferenca mes Berishës dhe Metës dhe kopjimi i sloganit nga ‘Nisma Thurje’

Një ditë para protestës së paralajmëruar në sheshin “Skënderbej”, Partia e Lirisë ka publikuar spotin.









Nënkryetari i PL-së, Petrit Vasili shkruan në Facebook se nuk ka më kohë për të humbur. Motoja e PL-së do të jetë: “Nuk jemi të varfër por të vjedhur!”

Një slogan dukshëm i marrë nga ‘Nisma Thurja’ e cila e ka artikuluar shpesh herë në zgjedhjet e mëparshme parlamentare.

Spoti i PL-së ka në fokus vetëm kryeministrin Edi Rama, ashtu si edhe ai i PD-së (publikuar më herët) por me përmbajtje të ndryshme

Si spoti i PD-së, edhe Partia e Lirisë e fillon thirrjen për tubim bazuar tek dosja McGonigal, por ndryshe nga PD, PL e përfshin një fragment duke u fokusuar më pas tek korrupsioni dhe shpopullimi.

Në spotin e PD-së ka sekonda mjaftueshëm për akt-akuzën ndaj ish-agjentit të arrestuar të FBI-së, konkretisht 14 herët që përmendet kyreministri dhe më pas vijon me një foto të George Soros me Ramën ku sipas PD-së është vendosur edhe shpallja non- grata e Berishës.

Partia e Lirisë nuk përfshihet në këtë debat në spot dhe as tek vëmendja tjetër që PD-ja i kushton po thirrjes për tubim se “Rama e do PD-në jashtë zgjedhjeve”.

Gazeta Shqiptare