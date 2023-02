‘Vjedhin çdo qytetar shqiptar’/ Berisha para Bashkisë së Tiranës: Hajdutët kthyen Sharrën në minierë floriri, t’i nxjerrim nga strofkulla e t’i çojmë në burg

Kreu i PD, Sali Berisha në mbyllje të protestës së sotme tha se revolucioni do flasë.









Teksa marshonte drejt institucioneve shtetërore, pas fjalimit te Kryeministria Berisha tha se personi që përfaqëson godinën e Bashkisë është një ndër korruptuesit më të mëdhenj, i cili vjedh ditë e natë qytetarët.

“Njeriu që ka uzurpuar këtë zyrë të nderuar të qytetarëve shqiptarë është një nga hajdutët më të shpifur më të neveritshëm më të patolerueshëm që ka pasur ndonjëherë qyteti. Veliaj është një nga korruptuesit më të pafytyrë, vjedh ditën e natën qytetarët. S’la të drejtë të hyjë në këtë ndërtesë. Shndërroi Sharrën në minierë floriri, vjedhin çdo qytetarë shqiptar. Ky hajdut vjedh 18 euro në çdo ton. Janë bërë në llogaritë offshore vetëm nga fusha e sharrës 54 milionë euro të vjedhura, është një nga hajdutët më të pamëshirë, ka vendosur taksën për Arsimin, ndërton shkolla me çmim 10 fish krahasuar me çmimin që del nga manualet evropian të ndërtimit të një shkolle. Duhet nxjerrë nga çdo strofull vendin e ka në burg, vendosni portrete të nxira të këtij hajduti. Ndaj erdhëm sot këtu për ti dhënë mesazhin. Revolucioni do flasë”, tha Berisha.