Dobësimi/ Sa ndihmon dieta me orën dhe sa ndihmon kufizimi i kalorive?

Kufizimi i kalorive apo hendeku kohor midis vakteve: cila do të ishte metoda e përshtatshme për të humbur peshë? Rezultatet e studimit më të ri, të botuar në Gazetën e Shoqatës Amerikane të Zemrës, ka të ngjarë të zhgënjejnë ithtarët e agjërimit me ndërprerje.









Sipas tyre, shpeshtësia dhe madhësia e vakteve ka një ndikim më të madh në shtimin apo humbjen e peshës sesa koha ndërmjet vaktit të parë dhe të fundit.

Siç theksohet nga autori kryesor i studimit, Dr. Wendy L. Bennett, profesoreshë e asociuar e mjekësisë në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit Johns Hopkins në Baltimore, megjithëse agjërimi me ndërprerje konsiderohet popullor, studimet që janë kryer ende nuk kanë përcaktuar nëse kufizimi i dritares totale të të ngrënit gjatë ditës ndihmon në kontrollin e peshës.

Studimi aktual përfshiu afërsisht 550 të rritur obezë, me një moshë mesatare 51 vjeç dhe një indeks mesatar të masës trupore (BMI) prej 30.8, nga tre sisteme shëndetësore në Maryland dhe Pensilvani. Koha mesatare e ndjekjes për peshën e regjistruar në kartelën elektronike shëndetësore ishte 6.3 vjet.

Për qëllimet e studimit, ekipi hulumtues krijoi një aplikacion për telefon celular, Daily24, me të cilin pjesëmarrësit mund të regjistronin çdo ditë kohën e tyre të gjumit, ngrënies dhe zgjimit në kohë reale. Në këtë mënyrë maten me saktësi kohët ndërmjet vakteve dhe në raport me kohën e zgjimit dhe të gjumit.

Siç konstatohet nga analiza e të dhënave:

ngrënia në orë nuk u shoqërua me ndryshimin e peshës gjatë studimit pasues gjashtëvjeçar. Kjo përfshinte kohën nga vakti i parë tek i fundit, nga ora e zgjimit deri tek ngrënia e vaktit të parë, nga ngrënia e vaktit të fundit deri në shtrat dhe koha totale e gjumit.

të dy vaktet e mëdha që tejkalojnë 1000 kalori dhe vaktet mesatare midis 500 dhe 1000 kalorive u shoqëruan me shtim në peshë, ndërsa vaktet më të vogla, më pak se 500 kalori, kontribuan në humbjen e peshës.

Në përgjithësi, studimi nuk gjeti asnjë lidhje midis kohës së vaktit dhe ndryshimit të peshës.

Megjithëse studimi zbuloi se frekuenca e vakteve dhe marrja totale e kalorive ishin kontribuues më të fortë në ndryshimin e peshës sesa koha e vaktit, gjetjet nuk mund të vërtetonin shkakun dhe efektin e drejtpërdrejtë, sipas autorit kryesor të studimit, autorit të studimit Di Zhao, bashkëpunëtor kërkimor në ndarjen e sëmundjeve kardiovaskulare dhe sëmundjeve. epidemiologjia klinike në Shkollën e Shëndetit Publik Johns Hopkins Bloomberg.

Si përfundim, siç theksoi Dr. Wendy L. Bennett, megjithëse studimet e mëparshme kanë sugjeruar se agjërimi me ndërprerje mund të rregullojë metabolizmin, ky studim në një grup të madh me një gamë të gjerë peshash trupore nuk e gjeti këtë lidhje.