E rëndë/ Shihni momentin kur ndërtesa zë poshtë grupin e kërkim-shpëtimit në Turqi (VIDEO)

Pamje të rënda vijnë nga operacioni për gjetjen e të mbijetuarve nga tërmeti tragjik në Turqi e Siri.

Në rrjetet sociale po qarkullon një video tronditës, ku shihet momenti që një ndërtesë ka zënë poshtë grupet e kërkim-shpëtimit.

Në postimin në ‘Twitter’ bëhet me dije se një prej punëtorëve ka mbetur i bllokuar por fatmirësisht është shpëtuar nga anëtarët e tjerë të ekipit.

Video captured the moment a torrent of debris buries a rescuer searching for earthquake survivors under rubble in Hatay, Turkey.

One worker got trapped but was later recovered with minor injuries ⤵️ pic.twitter.com/sPhF9uCV5B

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 11, 2023