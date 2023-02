A është në rrezik dominimi 20-vjeçar i Google?

Pranë gjirit në Mountain View, Kaliforni, ndodhet një nga pishinat më të mëdha të fitimit në historinë e biznesit. Faqja është shtëpia e Google, motori i kërkimit i të cilit ka qenë për dy dekada dera e preferuar e njerëzimit në internet dhe dera e preferuar e reklamuesve për njerëzimin. Çdo sekondë të çdo dite, Google përpunon ndoshta 100,000 kërkime në internet dhe, falë algoritmit të tij të zgjuar, ofron përgjigje të çuditshme të rëndësishme. Kjo fuqi e ka kthyer Google në një folje. Ai gjithashtu hap miliarda mundësi ditore për të shitur reklama së bashku me përgjigjet ndaj pyetjeve të kërkuesve. Saktësia e rezultateve i mban përdoruesit të kthehen dhe rivalët të largohen: të gjithë motorët e tjerë të kërkimit të kombinuara përbëjnë pothuajse një të dhjetën e kërkuesve ditorë.









Reklamuesit paguajnë shumë për aksesin te përdoruesit e Google dhe zakonisht tarifohen vetëm kur dikush viziton faqen e tyre të internetit. Të ardhurat e kompanisë mëmë të Google, tani e quajtur Alphabet, janë rritur me një normë mesatare vjetore prej mbi 20% që nga viti 2011. Në atë periudhë ajo ka gjeneruar më shumë se 300 miliardë dollarë në para pas shpenzimeve operative, pjesa më e madhe e saj nga kërkimi. Vlera e saj e tregut është më shumë se trefishuar, në 1.3 trilion dollarë. Është firma e katërt më e vlefshme në botë. Ndryshe nga Apple dhe Microsoft, rivalët e saj më të mëdhenj të teknologjisë në moshë të mesme, ajo nuk ka ndjerë nevojën reale për të rishpikur veten. Deri tani.

Arsyeja për kërkimin e shpirtit në Mountain View është Chatgpt, një chatbot artificialisht inteligjent i krijuar nga një startup i quajtur Openai. Përveç të qenit në gjendje të zhvillojnë një bisedë si njeriu, Chatgpt dhe të tjerë si ai mund të hartojnë poema po aq njerëzore, ese historie, kod kompjuteri dhe pothuajse çdo gjë tjetër që njerëzit shkruajnë. ubs, një bankë, llogarit se që nga fillimi i saj në nëntor, Chatgpt ka fituar rreth 100 milionë përdorues aktivë mujorë, një arritje që i kishte marrë nëntë muaj TikTok, sensacioni i mediave sociale me rritjen më të shpejtë në botë. Ajra të tjerë “gjenerues” mund të pikturojnë, kompozojnë ose këndojnë. Bill Gates, bashkëthemelues i Microsoft, e ka quajtur teknologjinë “po aq të rëndësishme sa kompjuteri, sa interneti”.

Për Eric Schmidt, i cili dikur drejtonte Google, Chatgpt është “shembulli i parë gjerësisht i dukshëm” i asaj se si mund të duket miku i një qenie njerëzore. Për ish-punëdhënësin e tij, është kërcënimi i parë gjerësisht i dukshëm për dominimin e kërkimit të Google. Për Chatgpt mund t’u përgjigjet gjithashtu llojeve të pyetjeve që njerëzit mund t’i kenë bërë Google. Dhe krijuesi i Chatgpt, Openai, është bashkuar me Microsoft, i cili po shikon me lakmi grupin e shkëlqyer të fitimeve të Google.

Më 7 shkurt Microsoft, i cili kohët e fundit njoftoi një investim prej 10 miliardë dollarësh në Openai, tregoi se si planifikon të shkojë pas këtyre fitimeve. Rezultatet nga motori i kërkimit i gjigantit të softuerit, Bing, tani do të shoqërohen nga një kuti anësore e krijuar nga ai që përmbledh informacionin përkatës. Bing do të marrë gjithashtu chatbot-in e vet bazuar në modelet e Openai. Microsoft tregoi truket e rregullta, të tilla si krijimi i një liste blerjesh bazuar në një javë vaktesh të planifikuara. “Është një ditë e re në kërkim”, deklaroi shefi ekzekutiv i Microsoft, Satya Nadella. Baidu, motori më i mirë i kërkimit në Kinë, ku Google është i ndaluar, do të nisë shërbimin e tij të rritur me AI në mars. Në një kundërsulm parandalues ​​dhe për të vjedhur disa nga bubullimat e zotit Nadella, Alphabet këtë javë zbuloi chatbot-in e vet, Bard, dhe raportohet se ka investuar 300 milionë dollarë në Anthropic, një startup gjenerues i teknologjisë artificiale. Më 8 shkurt, ndërsa prezantoi disa veçori të kërkimit të AI-së, konfirmoi se Bard do të integrohet në kërkim brenda javësh. Investitorët nuk ishin të impresionuar; Çmimi i aksionit të Alphabet ra me 8% pas njoftimit.

Beteja e robotëve, pra, po fillon. Do të transformojë mënyrën se si njerëzit i gjejnë gjërat në internet. Duke vepruar kështu, mund të prishë biznesin fitimprurës të kërkimit.

Kërkimi në internet u ndërpre për herë të fundit në ditët e para të tij, në agimin e internetit të konsumatorit në fund të viteve 1990. Ndërsa numri i faqeve në internet shpërtheu, informacioni i dobishëm u bë më i vështirë për t’u gjetur. Një numër motorësh kërkimi, si AltaVista dhe Yahoo!, i bënë gjërat pak më të lehta. Por ishte Google, i themeluar në vitin 1998, ai që revolucionarizoi industrinë. Algoritmi i tij renditi faqet e internetit bazuar në numrin e faqeve të tjera të internetit që lidhen me to, gjë që doli të ishte një përfaqësues i mirë për rëndësinë. Më pas Google zbuloi se mund të shfaqte reklama në lidhje me fjalët kyçe të një kërkimi së bashku me rezultatet.

Në vitet e fundit janë shfaqur sfidues. Disa janë startup që ofrojnë kërkim të abonimit pa reklama, të tilla si Neeva. Të tjera përfshijnë rivalët e teknologjisë së madhe të Alphabet. Amazon, e-emporiumi i të cilit është bërë vendi ku shumë blerës fillojnë të kërkojnë produkte, ka parë që pjesa e saj në tregun amerikan të reklamave të kërkimit të rritet nga 3% në 2016 në 23% sot. Biznesi i reklamave të kërkimit të Apple, i përbërë nga kërkimet për aplikacione në iPhone, tani ka 7% të këtij tregu, nga asgjë disa vite. Hulumtimi i vetë Google tregon se dy të pestat e 18-24-vjeçarëve favorizojnë Instagramin, aplikacionin e Meta-s për ndarjen e fotove ose TikTok mbi Google Maps kur kërkojnë për një restorant aty pranë.

Si rezultat i këtij fermentimi, pjesa e të ardhurave të Google nga reklamat e kërkimit në Amerikë do të bjerë në 54% këtë vit, nga 67% në 2016, sipas eMarketer, një firmë kërkimore. Por këta sfidues kurrë nuk paraqitën një kërcënim ekzistencial për Google. E njëjta gjë nuk mund të thuhet për kërkimin bisedor të ndihmuar nga chatbot. Pas lançimit të Chatgpt, shefi ekzekutiv i Alphabet, Sundar Pichai, thuhet se deklaroi një “kod të kuq”.

Për të kuptuar pse Google ka frikë nga chatbots, së pari merrni parasysh teknologjinë që qëndron pas tyre. Chatgpt funksionon duke parashikuar fjalën tjetër në një fjali që është një përgjigje ndaj disa pyetjeve. Këto parashikime bazohen në një “model të madh gjuhësor”, rezultat i analizave paraprake të miliona teksteve të mbledhura nga interneti. Pasi të trajnohet në gjithë këtë gjuhë natyrore, chatbot-i, kur nxitet nga udhëzimet e përdoruesve, mund të prodhojë një përgjigje të shkruar rrjedhshëm në vend që të shërbejë thjesht një listë lidhjesh.

E aplikuar për pyetjet e kërkimit, kjo do të thotë se përgjigjet në parim mund të përmbajnë shumë më tepër variabla. Dëshironi të shkoni në një udhëtim ditor diku jashtë rrugës së rrahur që është i lirë, i përshtatshëm për fëmijët dhe edukativ? Nëse nuk ju vjen rasti në një blog-post udhëtimi, sot gjetja e një përgjigjeje të saktë në Google (ose Bing ose Baidu) kërkon krahasimin e dhjetëra faqeve të internetit dhe tonelatat e tekstit që lexoni me kujdes. Në të kundërt, Chatgpt nxjerr një listë opsionesh të mira në momente. Përdoruesit më pas mund të shtojnë konsiderata shtesë ose të kërkojnë më shumë informacion me pyetjet vijuese.

Ndryshimi i mënyrës se si njerëzit kërkojnë, nga ana tjetër, do të ndryshojë atë që kërkojnë. Përveç kërkimit të informacionit ekzistues, përdoruesit mund të përdorin kërkimin bisedor për të gjeneruar përmbajtje origjinale. Chatgpt shkruan poezi dhe ese – në stilin e autorit tuaj të preferuar, nëse dëshironi. Më 26 janar Google publikoi një punim që përshkruan Musiclm, një model i ri i gjuhës së madhe që mund të bëjë muzikë nga teksti. GitHub, një platformë në pronësi të Microsoft që pret programe me burim të hapur, ka një chatbot të quajtur Copilot që mund të nxjerrë linja kodi. Kjo hap tregje krejt të reja të afërta me kërkimin, thotë Mark Shmulik i Bernstein, një ndërmjetës, më menjëherë në mjetet e produktivitetit për bizneset (si ndihma e kalorësve të tavolinës për të shkruar prezantime).

Edhe pak bisedë

Si një fushë e re, kërkimi bisedor po tërheq të ardhurit shpresëdhënës, të nxitur nga perspektiva e një tregu në zgjerim për kërkimin dhe përmbajtjen gjeneruese. “Kur fillova dy vjet më parë, njerëzit thoshin se isha i çmendur. Tani ndjenja është zhvendosur masivisht”, thotë Richard Socher, themeluesi i You.com, një startup që ofron një chatbot kërkimi me fuqi AI. Neeva ka shtuar gjithashtu një chatbot në kërkimin e saj të abonimit. Sridhar Ramaswamy, bashkëthemeluesi i tij, shpreson se kjo do ta ndihmojë atë të arrijë 5-10 milion abonentë, nga pothuajse 2 milion sot (jo të gjithë ata që paguajnë klientë) dhe të bëhet i vetëqëndrueshëm financiarisht. c3.ai, një firmë softuerësh biznesi, ka nxjerrë një chatbot për të ndihmuar kompanitë të kërkojnë të dhënat e tyre të brendshme. Firmat e udhëtimit, duke përfshirë Booking.com, po luajnë edhe me chatbots.

Kërcënimi më serioz për Google vjen nga Microsoft. Firma e e gjithë kësaj nga e para për të konkurruar me Google, sipas një vlerësimi nga Autoriteti i Tregjeve të Konkurrencës, një agjenci britanike e besimit, do të kushtonte midis 10 dhe 30 miliardë dollarë.

Aktualisht, pjesa e Bing në tregun e reklamave të kërkimit në Amerikë është 5% (shih grafikun 3). Microsoft shpreson që truket e tij të reja do ta ndryshojnë këtë. Kompania duket se ka rregulluar disa nga mangësitë e Chatgpt. Njëri ishte duke e mbajtur botin të përditësuar. Ai themelor i Chatgpt, i quajtur gpt-3.5, është trajnuar me të dhëna nga viti 2021 dhe nuk ka asnjë ide për asgjë në internet pas kësaj pike. Pyete për lajmet e fundit ose parashikimin e motit të sotëm dhe do të kërkosh falje. Ai i Bing, në të kundërt, vendos se si të mbledhë informacionin më të rëndësishëm dhe më pas përdor mjetet e kërkimit për ta gjetur atë. Të dhënat pastaj kthehen në model, i cili i përdor ato për të hartuar një përgjigje të rrjedhshme. Firma të tjera, përfshirë Neeva, po përdorin gjithashtu këtë metodë.

Kjo nga ana tjetër e ka ndihmuar Microsoft-in të trajtojë një problem më të madh: tendencën e modeleve të mëdha gjuhësore për të krijuar gjëra. Chatbots nuk kanë kuptim të asaj që është e vërtetë apo e rreme; ato pasqyrojnë atë që është në internet, lythat dhe të gjitha. Këto “halucinacione” me tinguj autoritativë, sipas shkencës kompjuterike, janë të padëmshme kur chatbot përdoret për argëtim dhe lojëra. Kur synohet t’u japë përgjigje reale pyetjeve serioze, ato janë një e metë fatale. Vitin e kaluar Meta-s iu desh të hiqte chatbotin e saj shkencor, Galactica, pasi u zbulua se po nxirrte marrëzi shkencore.

Dhënia e aksesit të modelit në të dhënat e përditësuara ka reduktuar, por jo eliminuar, shkallën e halucinacioneve për veçorinë e bisedës së Bing. “Shumë nga halucinacionet [modeli] po përpiqej të plotësonte boshllëqet mbi gjërat që kishin ndodhur që nga fundi i të dhënave të tij të trajnimit,” shpjegon Kevin Scott, shefi i teknologjisë i Microsoft. Firma e tij po përdor teknika të tjera për të ulur më tej normën. Këto përfshijnë që njerëzit t’u tregojnë modeleve se cilat përgjigje janë më të mira dhe çfarë informacioni është i besueshëm; shtimi i memories në sisteme, në mënyrë që algoritmet të mësojnë nga bisedat, gjë që aktualisht nuk e bëjnë; dhe postimi i lidhjeve me burimet në përgjigjet e gjeneruara nga ai. Z. Schmidt gjithashtu pret që chatbots të jenë esëlluar plotësisht brenda një ose dy viti.

Zgjidhja e problemeve teknologjike është vetëm hapi i parë për të hequr Google nga piedestali i kërkimit. Jo më pak nyje është duke punuar se si kërkimi bisedor do të bëjë para. Filloni me kostot, të cilat për chatbot-et mbeten të larta në krahasim me kërkimin konvencional. Brian Nowak nga Morgan Stanley, një bankë, vlerëson se dhënia e një përgjigjeje për një pyetje Chatgpt kushton afërsisht dy cent, rreth shtatë herë më shumë se një kërkim në Google, për shkak të fuqisë kompjuterike shtesë të kërkuar. Ai mendon se çdo 10% e kërkimeve në Google që kalojnë në ai deri në vitin 2025, në varësi të numrit të fjalëve në një përgjigje mesatare, do t’i shtojnë nga 700 milionë deri në 11.6 miliardë dollarë kostot operative të Google, ekuivalente me 1% deri në 14% të këtyre shpenzimeve. në vitin 2022.

Për t’i ndërlikuar më tej gjërat, shumë pyetje të kushtueshme të kërkimit bisedor do të gjenerojnë pak të ardhura nga reklamat. Google ka thënë se 80% e rezultateve të kërkimit të saj nuk përmbajnë reklama fitimprurëse në krye të rezultateve të kërkimit. Shumë nga këto kërkime në dritën e reklamave janë pothuajse me siguri “informative” (“cili është kryeqyteti i Spanjës?”), pikërisht lloji i pyetjes ku chatbot-et janë më të dobishëm – dhe pikërisht lloji për të cilin reklamuesit janë më pak të interesuar (është e vështirë të dini se çfarë reklame të vendosni pranë fjalës “Madrid”). Që ai gjenerues të fitojë para të vërteta, duhet të gjejë përdorime në kërkimet “navigacionale” (duke kërkuar adresën e internetit të një faqeje me emrin e saj) dhe veçanërisht ato “komerciale” (“Çizmet e reja më të mira të skive këtë sezon”).

Disa kompani, si Neeva, fitojnë të ardhura nga abonimet. Më 1 shkurt Openai filloi regjistrimin e abonentëve në versionin aktual të Chatgpt. Për 20 dollarë në muaj, përdoruesit marrin përgjigje dhe akses më të shpejtë në kohën e pikut. Openai gjithashtu planifikon të licencojë teknologjinë për firma të tjera. Por paratë e mëdha ka të ngjarë të qëndrojnë në reklama.

Përfshirja e reklamave në atë që duhet t’i ndjejë një përdoruesi si një bisedë normale do të kërkojë shkathtësi. Një mundësi është që të shfaqen më pak reklama, por të tarifohen më shumë reklamuesit për secilën, thotë zoti Nowak. Një chatbot ka të ngjarë të ofrojë vetëm disa sugjerime në përgjigje të një pyetjeje kërkimi për, të themi, hotelet e hareshme Havai. Hotelierët mund të jenë të lumtur të paguajnë më shumë për t’u siguruar që sugjerimet e tyre të jenë ndër ato sugjerime ose të shfaqen pranë tyre. Microsoft thotë se ka në plan të testojë një model të tillë në Bing me pamje të re.

Microsoft mund të jetë bast se kërkimi i tij informativ i ndihmuar nga chatbot do të joshë përdorues të rinj, të cilët më pas do të përdorin Bing edhe për pyetjet më fitimprurëse. Kjo mund të nënkuptojë sakrifikimin e marzheve, të paktën derisa kostot të mund të ulen. Do të ia vlente vetëm nëse ata mund të marrin pjesë të konsiderueshme të tregut nga Google. Microsoft pret që për çdo pikë përqindje të pjesës së tregut që fitojnë në kërkim, të ardhurat e tij vjetore nga reklamat do të rriten me 2 miliardë dollarë.

Kjo është e mundur – por jo e garantuar. Alfabeti ruan forca të jashtëzakonshme. Njëra është teknologjia. Edhe pse Google ende nuk e ka integruar ai gjenerues në motorin e tij të kërkimit, ai ka vendosur AI të tjera në biznesin e tij të kërkimit për vite me rradhë. Kur nënvizon një fragment të faqes në internet në krye të rezultateve të kërkimit, kjo është mirësjellje e modeleve të tilla si Bert dhe Mami. E gjithë kjo është “e mundur vetëm për shkak të kërkimit themelor që kemi bërë në ai për më shumë se një dekadë”, thotë Liz Reid, kreu i kërkimit të Google. Pavarësisht nga një gafë e ditës së nisjes, kur ai keqidentifikoi teleskopin e parë që fotografoi një planet jashtë sistemit diellor, Bard ka të ngjarë të jetë jo më pak mbresëlënës se Chatgpt. Pengesa justifikoi, në një mënyrë ironike, arsyen e deklaruar të kompanisë për zvarritjen e saj: një frikë për lëshimin e një chatboti që shpërndante përmbajtje të pasaktë.

Avantazhi tjetër i Google është detyrë. Është motori i parazgjedhur i kërkimit në Chrome, shfletuesi i Alphabet, i cili përdoret nga dy në tre persona në internet, sipas StatCounter, një firmë kërkimore. Është gjithashtu kërkimi i kërkuar në më shumë se 95% të telefonave inteligjentë në Amerikë. Dhe firma i paguan Apple 15 miliardë dollarë ose më shumë në vit për ta bërë kërkimin e saj të paracaktuar në pajisjet e Apple dhe Safari, i cili përbën 19% të shfletuesve të instaluar në desktop dhe pajisje.

Megjithatë, ky pozicion i forcës sjell edhe dobësi. Është e vështirë për Alphabet që të lëvizë shpejt me rregullatorët që i marrin frymë nga qafa mbi monopolet e supozuara dhe dezinformatat në platformat e saj të ndryshme. Mund të jetë edhe më e vështirë për kompaninë të heqë dorë nga një teknologji dhe model biznesi që ka nxjerrë fitime vazhdimisht për 20 vjet. Z. Pichai ende mund të gjejë mënyrën më të mirë për të zgjidhur këtë “dilemë të novatorit”. Z. Nadella duhet të shpresojë që përpara se ta bëjë, Bing gjithashtu do të jetë bërë folje.