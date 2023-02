Hulumtimi konfirmon: Duart e grave janë më të ftohta se ato të burrave, ja arsyet

Duke përdorur imazhe termike, studiuesit e Universitetit të Utah zbuluan se duart e grave janë më të ftohta se ato të burrave. Konkretisht, gjetjet e tyre përcaktuan sasinë se “duart e grave zakonisht janë 2.8 gradë Fahrenheit më të ftohta se ato të burrave”.









Hulumtimi është publikuar në një artikull të dhjetorit 2017 në Medical Press Magazine. Ndërsa përmendet Raynaud’s, gjetjet janë të vërteta për popullatën e përgjithshme, jo vetëm për ata që vuajnë nga Raynaud. Por mund të na ndihmojë të kuptojmë disa nga arsyet pse gratë kanë më shumë gjasa të vuajnë nga Raynaud-i sesa burrat.

Shkrimi i plotë:

Studiuesit identifikojnë ndryshimet në madhësinë e trupit, përbërjen dhe hormonet si faktorë:

Femrat kanë më shumë yndyrë trupore dhe më pak muskuj se sa meshkujt. Yndyra e trupit ndihmon në mbajtjen e thelbit të ngrohtë për mbrojtjen e organeve vitale, por gjithashtu kufizon rrjedhjen e gjakut në ekstremitete. Kjo është ajo që po ndodh gjatë sulmit të Raynaud: Enët e gjakut në ekstremitete mbyllen në mënyrë që të dërgojnë gjak në thelbin për mbrojtjen e organeve vitale. Nuk është e qartë pse yndyra shtesë e trupit nuk ndihmon në kompensimin e yndyrës që kufizon rrjedhjen e gjakut, por nuk e bën këtë. Për ata me Raynaud’s, pragu ynë i temperaturës për këtë dukuri është shumë më i ulët se për femrat mesatare, kështu që është më i ekzagjeruar dhe më i shpeshtë për ne Frostet. Gratë e humbasin nxehtësinë më shpejt përmes lëkurës së tyre, sepse ato janë përgjithësisht më të vogla se meshkujt. Artikulli thotë se kjo shpjegon pse gratë priren të jenë kaq të ftohta në zyra, ndërsa homologët meshkuj djersiten në mëngët e këmishave).

Hormonet përmenden si faktor, por nuk shpjegohen. Lidhja hormonale me Raynaud’s gjithashtu nuk është eksploruar plotësisht, por ne dëgjojmë për situata gjatë ose pas shtatzënisë që tregojnë për një lidhje. Gratë kanë raportuar se nuk vuajnë më nga Raynaud as gjatë shtatzënisë dhe as pas lindjes. Ne kemi dëgjuar gjithashtu të kundërtën gratë që nuk kanë vuajtur kurrë para se të mbeten shtatzënë, u ndërgjegjësuan për sulmet e Raynaud-it gjatë shtatzënisë dhe vazhduan me to pas lindjes. Nuk ka asnjë model përfundimtar. Për shkak se shkaku i vërtetë i Raynaud-it është ende një mister, është e vështirë të shpjegohen në mënyrë mjekësore situatat e përshkruara sapo, por duhet të besoni se ka një formë të lidhjes hormonale të përfshirë. Do të doja që autori të kishte elaboruar më tej këtë temë – nëse jo specifike për Raynaud-in, të paktën për gratë në përgjithësi në krahasim me burrat.

Pjesa tjetër e artikullit i referohet Raynaud’s: Shkaktarët (ftohja dhe stresi), simptomat (ndryshimet e ngjyrës dhe dhimbja) dhe dy format (primare dhe dytësore). Ndonëse jemi vërtet të lumtur që shohim të mbuluar nga Raynaud, ne kundërshtojmë dy deklarata: Së pari, se gratë kanë pesë herë më shumë gjasa se burrat të kenë Raynaud. Të gjitha statistikat që kemi parë deri më sot thonë se shkalla është më shumë në nëntë herë më shumë gra sesa burra në popullsinë e Raynaud.

Së dyti, ata thonë se “lloji kryesor është i lidhur me historinë familjare”. Ne nuk jemi të vetëdijshëm që ky është një fakt. Klinika Mayo thotë se “rreth një e treta e njerëzve me Raynaud primar (lloji më i zakonshëm) kanë një të afërm të menjëhershëm me këtë çrregullim,” dhe kjo mund të jetë e vërtetë. Por studiuesit nuk kanë përcaktuar një lidhje specifike gjenetike për Raynaud’s, dhe meqenëse një faktor i vërtetë gjenetik nuk është vërtetuar klinikisht, është e pasigurt nëse lidhjet familjare bazohen apo jo në rritjen e ndërgjegjësimit të gjendjes midis të afërmve (pasi vetëm rreth 90 % e të sëmurëve janë të vetëdijshëm) ose trashëgimi e vërtetë. Në çdo rast, gjasat janë kundër nesh kur bëhet fjalë për ngrohtësinë e rehatshme: gratë janë të destinuara të jenë më të ftohta se burrat, dhe ato prej nesh me Raynaud janë edhe më të ftohta. Shpresojmë që strategjitë dhe informacioni i produktit në faqen tonë të internetit të ndihmojnë shokët e Frosties të kalojnë kohët e ftohta!