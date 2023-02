Kristi debaton me Oltën: Mos bëj luftë si burrë, por si femër! Aktorja: Jeni frikacakë! Jam më burrneshë se ju

Olta dhe Kristi kanë debatuar me njëri-tjetrin teksa ndodhen të izoluar si në burg bashkë me Luizin dhe Armaldon. Olta akuzoi Kristin se është bërë palë me Luizin dhe se janë tallur me të duke e kritikuar për mënyrën si sillen me një femër.









Pjesë nga debati:

Olta: Tallet Luizi me mua, tallesh dhe ti, pse kjo është mënyra më e mirë për tu sjell me një femër?! Një femër me 3 burra këtu.

Kristi: Ti nuk profilohesh fare si femër këtu. Ti po bën muhabet si burrë këtu tërë kohës. Ça femre je ti?

Olta: Ti po vë në pikëpyetje feminilitetin tim? Hahaha sa qesharake!

Kristi: Ti e ke thënë dhe vetë: Në këtë shtëpi bëhem burrë.

Olta: Po, po jam më shumë burrneshë se ju në ca gjëra. Ju jeni frikacakë.

Kristi: Ti e di që nuk të bëjmë dot gjë këtu.

Olta: Ça do më bëni ju mua mo?

Kristi: Fillove ti manipulimet tani.

Olta: Ça do më bëni më shumë ju mua sesa bëtë dje duke u tallur. Kështu trajtohet një femër?

Kristi: Të kam thënë 100 herë mos bëj luftë si burrë. Bëje luftën si femër. Je elegante, e ke mundësinë, mos bëj si burrë.