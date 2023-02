Megan Fox dhe thashethemet për ndarje nga ‘Machine Gun’ Kelly për shkak të tradhtisë

Megan Fox dhe Maseen Gunn Kelly, që në fillimet e dashurisë së tyre, shkaktuan interesimin e tyre. Shkëmbimi i betimeve të dashurisë së përjetshme dhe një dashurie që fjalë për fjalë u vulos në gjakun e tyre pasi kishin pirë nga njëri-tjetri, duket se nuk mjaftoi për të zgjatur përgjithmonë. Çifti që në shumë paraqitje i kujtoi gotët apo sipas të tjerëve familjen Adams, duket se po kalon një krizë të rëndë në marrëdhënien e tyre.









Të shtunën mbrëma, aktorja amerikane fshiu nga llogaritë e saj personale të gjitha fotot e përbashkëta me të dashurin e saj. Diçka që ka bërë edhe reperi i njohur, pasi nuk ka lënë asnjë foto të Fox-it në llogarinë e tij.

Megan Fox ka postuar foto të saj me një trup të zi seksi dhe në kuadrin tjetër, një zarf është në zjarr. Mbishkrimi poshtë, plot kuptim, lexon: “Mund ta shijoni çnderimin/ është në ajrin që thithni”. Këto tekste janë nga kënga e Beyoncé, ‘Pray You Catch Me’, e cila kishte të bënte me pabesinë e bashkëshortit të saj. Pranë saj mediat e huaja raportojnë se një mikeshë e saj e panjohur i qëndron pranë dhe i bën foto. Bëhet fjalë për parukierin e njohur grek, Dimitris Giannetto, i cili është mik personal i yllit dhe kujdeset për grimin e saj në çdo dalje publike.

Natyrisht, Instagrami mori ‘flakë’, ky postim i veçantë kaloi 1.8 milionë pëlqime dhe qindra mijëra komente më poshtë. Disa prej tyre lexojnë: “Nëse ai kishte Fox dhe ishte i pabesë, atëherë nuk ka shpresë për ne vajzat”, shkruan një përdorues. “Pete Davidson, ai është në bisedë”, shprehet me tallje një përdorues tjetër pasi ish-i i Kim Kardashian shihet së bashku me të gjithë të sapo divorcuarit e Hollivudit. “Ndoshta ajo u përfshi me Sophie”, raporton një përdorues vetëm për të marrë një përgjigje nga Fox “mbase jam përfshirë me Sophie”, duke i hedhur benzinë ​​zjarrit.

Gjithashtu nuk ka kaluar pa u vënë re se disa orë pas postimit, aktorja amerikane ka ndjekur reperin e njohur, Eminem.

Megjithatë, vetëm 24 orë më parë, çifti bëri një paraqitje të përbashkët në Grammy Awards dhe dukeshin të lumtur dhe të kënaqur. Por përdoruesit e TikTok kohët e fundit kishin ngarkuar foto të çiftit ku Megan Fox duket e pakënaqur me partnerin e saj dhe shprehjet e saj tregonin acarim.

Çifti janë bashkë që nga viti 2020, pas dy vitesh u fejuan.

Më pas në postimin e saj Megan Fox shkroi: “Në korrik 2020 u ulëm nën këtë pemë. Ne uruam për magji. Ne nuk ishim në dijeni të dhimbjes që do të përballonim së bashku në një periudhë kaq të shkurtër kohore. Nuk e kishim idenë se çfarë pune dhe sakrificash do të kërkonte marrëdhënia jonë, ishim të dehur nga dashuria. Dhe karma. Në njëfarë mënyre, një vit e gjysmë më vonë, pasi kishin kaluar në ferr së bashku dhe duke qeshur më shumë se sa mund ta imagjinoja, ai më kërkoi të martohesha me të. Dhe siç do të bëja në çdo jetë para kësaj dhe çdo jetë më pas, thashë po… dhe më pas pimë gjakun e njëri-tjetrit. 1.11.22”, ka shkruar ajo.

Machine Gun Kelly ka postuar një video të monolitit mbresëlënës duke shkruar: “Po, në këtë jetë dhe në çdo jetë. Nën të njëjtat degë me të cilat u dashuruam, e ktheva për t’i kërkuar të martohej me mua. E di që tradita është një unazë, por e projektova me Stephen Webster që të jetë dy: smeraldi (guri i saj i lindjes) dhe diamanti (guri im i lindjes) në dy breza dhëmbësh të bashkuar si dy gjysma të të njëjtit shpirt, duke formuar zemrën e errët, kjo është dashuria jonë”.

Që në fillim lidhja e tyre nuk dukej si ndonjë romancë e zakonshme. Në fund të fundit, ata vetë e kanë pranuar shumë herë se dashuria e tyre ka kaluar nëpër “ferr”, ndërkohë që kanë gjetur shpirtin binjak të njëri-tjetrit. “Do ta prisja për një përjetësi nëse do të ishte e nevojshme”, kishte thënë aktorja.

Njohja e parë u zhvillua në Mars 2020 në xhirimet e filmit ‘Midnight In The Switchgrass’. Megan Fox kishte kaluar tashmë një dekadë larg nga ish-bashkëshorti i saj, Brian Austin Green, me të cilin ndan kujdestarinë e tre fëmijëve të tyre (Noah, Bodie dhe Journey).

Dashuria e tyre ishte rrufe dhe në fakt nuk kaloi shumë kohë që ajo të bëhej e njohur. Sapo xhirimet e filmit u ndërprenë dy javë më vonë për shkak të pandemisë së koronavirusit, të dy vendosën ta kalonin karantinën së bashku. “Koha për këto dy rrjedh si ujë. Njëra plotëson tjetrën”, thotë njëkohësisht një burim nga ambienti i aktores për E!News.

“E pashë në sytë e tij dhe ndjeva shpirtin më të pastër, të sjellshëm dhe të pastër. Zemra ime u mbyll menjëherë dhe e dija se e godita. Ajo është flaka ime binjake”, tha aktorja në një intervistë pak pasi lidhja e tyre u bë publike, ku këngëtarja shtoi se të dyja janë dy pjesët e një shpirti që më në fund janë bashkuar.

Kelly, nga ana e tij, dëshmoi se ëndrrat mund të realizohen. Që në adoleshencë ai e kishte shprehur qartë dëshirën për ta “pushtuar” aktoren bukuroshe.

Sipas revistës GQ, ai e kishte ngjitur posterin e saj në murin e dhomës së tij dhe ishte ëndrra e tij për shumë vite. Madje, ai u kishte premtuar shokëve të klasës se “do të martohej me këtë grua në një moment”.