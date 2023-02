“Objekt i panjohur” u shfaq edhe në Kinë – Pekini është gati ta rrëzojë atë!

Alarmi është dhënë edhe në Kinë për shfaqjen e një “objekti të panjohur” dhe në fakt autoritetet kineze thonë se janë gati për ta rrëzuar atë.

Në veçanti, siç raportohet nga Bloomberg, Kina po përgatitet të rrëzojë një objekt të paidentifikuar që u pa duke fluturuar mbi qytetin port të Qingdao.

Një zyrtar i distriktit Jimo të Qingdaos tha se “autoritetet përkatëse” po përgatiten të rrëzojnë objektin.

