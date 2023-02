Objektet e rrëzuara të premten dhe të shtunën besohet të jenë balona!

Zyrtarët e sigurisë kombëtare të SHBA besojnë se objektet e paidentifikuara të rrëzuara të premten dhe të shtunën ishin balona, ​​tha të dielën udhëheqësi i shumicës në Senat, Chuck Schumer.









“Ata besojnë se ishin, po, por shumë më të vegjël se – se ai – i pari”, tha Schumer në “This Week” të ABC, pasi u informua nga këshilltari i sigurisë kombëtare, Jake Sullivan.

Të dy balonat e rrëzuara këtë javë fluturuan në 40,000 këmbë, kështu që “menjëherë u përcaktua” ata përbënin një kërcënim për avionët komercialë, të cilët fluturojnë në të njëjtin nivel, tha Schumer.

Pas kritikave për lëvizjen shumë të ngadaltë në rrëzimin e një tullumbaceje spiune kineze që notoi mbi SHBA në fillim të këtij muaji, administrata e Biden rrëzoi një objekt cilindrik të paidentifikuar mbi hapësirën ajrore të Alaskës dhe – pas diskutimit me Kanadanë – rrëzoi një objekt të veçantë që shkelte hapësirën ajrore kanadeze të shtunën.

Schumer vazhdoi të mbronte kohën e administratës Biden për rrëzimin e balonës së parë si një situatë tjetër. Ajo tullumbace kaloi Amerikën e Veriut përpara se një F-22 ta rrëzonte atë në brigjet e Carolinas.

Sekretari i Transportit Pete Buttigieg tha javën e kaluar se balona e parë “ishte sipër vendit ku ndodhin operacionet e fluturimit, dhe kështu çdo mbetje do të kishte kaluar nëpër hapësirën ajrore kombëtare”.

“Ne morëm informacione të mëdha inteligjence nga vëzhgimi i balonës teksa kalonte mbi Shtetet e Bashkuara”, tha Schumer të dielën, duke shtuar se SHBA “ndoshta do të jetë në gjendje të bashkojë” të gjithë balonën për të mësuar më shumë.

I pyetur nga hosti George Stephanopoulos nëse Kina fitoi inteligjencë pavarësisht, Schumer tha: “Ata mund ta kishin marrë atë gjithsesi, por ne duhet të dimë se çfarë po bëjnë”.

Rep. Mike Turner, kryetar i Komitetit të Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve, bëri thirrje për një qëndrim agresiv për rrëzimin e objekteve ajrore të dielën.

“Unë do të preferoja që ata të ishin të lumtur sesa të ishin lejues”, tha Turner (R-Ohio) për administratën e Biden, duke folur në “State of the Union” të CNN. “Por ne do të duhet të shohim nëse kjo është apo jo vetëm që administrata përpiqet të ndryshojë titujt”.

Rep. Jim Himes (D-Conn.), demokrati më i lartë në Komitetin e Inteligjencës, tha të dielën në “Meet the Press” të NBC-së se ai ka “shqetësime të vërteta se pse administrata nuk është më e afërt”.

“Mendimi im është se nuk ka ende shumë informacione për të ndarë”, tha Himes.

Ndërsa objekte të tilla “nganjëherë” kanë kaluar nëpër hapësirën ajrore të SHBA-së, shkalla aktuale është e paprecedentë, tha Turner.

“Është sigurisht një zhvillim i ri, i kohëve të fundit, që Kina është aq agresive në hyrjen në hapësirën ajrore të vendeve të tjera dhe duke e bërë këtë për qëllime të qarta për të spiunuar, me pajisje shumë të sofistikuara”, tha ai.

Sensorët e radarëve amerikanë kanë qenë të shqetësuar kryesisht me kërcënimet që nuk duken si balona, ​​por mund të gjejnë më shumë tani që po i kërkojnë, tha Himes.

Turner tha se incidentet flasin për një çështje më të madhe të mbrojtjes së hapësirës ajrore për SHBA-në, duke përfshirë radarin “të papërshtatshëm” dhe mungesën e një sistemi të integruar të mbrojtjes raketore.

“Kjo është një pikë kthese ku duhet të diskutojmë – ky është një kërcënim dhe si t’i përgjigjemi atij?” tha ai.